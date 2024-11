IT-Dienstleister GFT senkt Ausblick erneut - Aktie berappelt sich

(neu: Kurs und Analyst)



STUTTGART (dpa-AFX) - Der auf die Finanzbranche spezialisierte Softwareanbieter GFT Technologies hat seine Jahresziele wegen der trägen Geschäftsentwicklung erneut gesenkt. Die Stuttgarter rechnen mit weniger Umsatz- und Ergebnisplus als bisher, weil das Umfeld herausfordernd bleibt und in den verbleibenden Monaten weniger Geschäft gemacht werden dürfte als bisher angenommen. Bereits im August hatte der Vorstand die Jahresziele gestutzt. Die im SDax notierte Aktie arbeitete sich am Donnerstag nach zunächst deutlichen Kursverlusten ins Plus vor.

Das Papier gewann am Nachmittag gut zwei Prozent auf 20,00 Euro. Seit Jahresbeginn steht aber noch ein Minus von fast 36 Prozent zu Buche. Warburg-Analyst Andreas Wolf sprach von einer leichten Prognosesenkung. Das nun angestrebte Vorsteuerergebnis liege auf Linie mit seiner eigenen Schätzung. Er verwies auf einen ergatterten Großauftrag in Kolumbien und auf die Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI), die an Zugkraft gewönnen.