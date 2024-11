Strategische Allianz mit Global Care Innovations und BitLab hinsichtlich Förderung moderner KI- und Quantensicherheitslösungen für Gesundheitswesen in ganz Nordamerika

Vancouver (British Columbia), 14. November 2024 / IRW-Press / Scope Technologies Corp. (CSE: SCPE) (OTCQB: SCPCF) (FWB: VN8) („Scope“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Global Care Innovations Inc. („GCI“) und BitLab bekannt zu geben. Das Ziel dieser strategischen Partnerschaft besteht darin, Gesundheitsdienstleistern in ganz Nordamerika sowohl quantensichere Datenlösungen als auch moderne KI-gestützte Tools bereitzustellen, um die Patientenversorgung durch Spitzentechnologie zu verbessern. Diese Partnerschaft unterstreicht die Positionierung von Scope als führendes Unternehmen in Bereichen der sicheren Technologie wie dem Gesundheitswesen.

Gemäß den geplanten Bedingungen der Absichtserklärung wird GCI die QSE-Suite von Scope für quantenresistente Verschlüsselungs- und dezentrale Speicherlösungen lizenzieren, die eine HIPAA-konforme, sichere Datenverwaltung für Organisationen im Gesundheitswesen bieten. Darüber hinaus wird BitLab, ein Technologie-Innovationslabor mit Sitz in Toronto, als primärer Entwicklungspartner fungieren und die visuellen Erkennungs- und neuronalen Netzwerktechnologien von Scope nutzen, um maßgeschneiderte KI-Anwendungen zu entwickeln, die den individuellen Bedürfnissen eines jeden Gesundheitsdienstleisters gerecht werden.

„Diese Partnerschaft mit GCI und BitLab ist ein bedeutsamer Schritt nach vorne in unserer Mission, sensible Gesundheitsdaten vor aktuellen und zukünftigen Cyberbedrohungen zu schützen“, sagte James Young, CEO von Scope Technologies Corp. „Unsere Zusammenarbeit kombiniert solide Quantensicherheit mit innovativen KI-Lösungen und ermöglicht es Gesundheitsdienstleistern, Patientendaten zu schützen und gleichzeitig Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten durch moderne KI zu verbessern.“

Der KI-Fokus der Zusammenarbeit wird es Gesundheitsdienstleistern ermöglichen, die visuelle Erkennungs- und Kommentierungstechnologie von Scope in unterschiedlichen Anwendungen zu nutzen, die von BitLab entwickelt wurden, um die Diagnostik zu verbessern, die Patientenversorgung zu optimieren und die Gesundheitsergebnisse zu verbessern. Von KI-gestützten Diagnosetools bis hin zu individuellen Behandlungsempfehlungen bietet die Technologie von Scope eine skalierbare Grundlage für unterschiedliche Innovationen im Gesundheitswesen, die allesamt durch eine quantensichere Datenspeicherung untermauert werden, um den Schutz von Patientendaten zu gewährleisten.

Auf der Seite der Quantensicherheit wird GCI die QSE-Plattform von Scope integrieren, um sowohl quantensichere Datensicherungen als auch individuelle Patientendaten-Tresore anzubieten, die konzipiert wurden, um behördliche Standards für den Datenschutz zu erfüllen oder zu übertreffen.

Dr. Ragui Ibrahim, CEO von GCI, sagte: „Die Technologie von Scope passt perfekt zu unserer Vision, das Gesundheitswesen durch KI-gestützte Lösungen und sicheres Datenmanagement zu revolutionieren. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unser Angebot für Gesundheitsdienstleister zu erweitern und sicherzustellen, dass die Daten sowohl heute als auch in einer quantengestützten Zukunft geschützt sind.“

Shoukri Kattan, CEO von BitLab, fügte hinzu: „Wir sind begeistert, Teil dieser transformativen Partnerschaft zu sein. Der Fokus von BitLab liegt auf der Bereitstellung skalierbarer, innovativer Lösungen in den Bereichen KI und Medtech. Durch die Integration der modernen KI- und Quantensicherheitsfähigkeiten von Scope setzen wir neue Maßstäbe für die Gesundheitstechnologie und verbessern die Qualität der Versorgung in diesem Bereich.“

Die Transaktion unterliegt dem Abschluss eines endgültigen Abkommens zwischen den Parteien.

Über Global Care Innovations Inc.

Global Care Innovations (GCI) ist ein führendes Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, dessen Hauptaugenmerk auf die Verbesserung der Patientenversorgung durch KI-gestützte Lösungen gerichtet ist. GCI hat seinen Hauptsitz in Montreal in Quebec und bietet Gesundheitsdienstleistern in ganz Nordamerika Lösungen für Telemedizin, Fernüberwachung und moderne Datenanalyse.

https://www.globalcareinnovations.com/

Über BitLab

BitLab ist ein technologisches Innovationslabor mit Sitz in Toronto, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, den Gesundheitssektor mit innovativen Lösungen in den Bereichen KI, Medizintechnik und digitale Gesundheit zu revolutionieren. BitLab arbeitet mit ambitionierten Organisationen zusammen, um individuelle, skalierbare Anwendungen zu entwickeln, die Innovationen fördern, die Patientenversorgung verbessern und neue Maßstäbe in den Bereichen Medizintechnik und Wohlbefinden setzen.

https://www.bitlab.co/

Darüber hinaus gibt Scope bekannt, dass es hinsichtlich seiner Pressemitteilungen vom 13. und 20. September 2024 zusätzliche Zahlungen an Creative Direct Marketing Group Inc. („CDMG“) für Investor-Relations- und Marketingdienstleistungen getätigt hat, um den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen und die Markenbekanntheit der QSE-Plattform zu steigern. Wie in der vorherigen Pressemitteilung von Scope beschrieben, wird CDMG Dienstleistungen in den Bereichen Investor Relations, Marktbekanntheit und Markenwachstum durch die Erstellung und den Vertrieb von Marketingmaterial (einschließlich Print-, Digital- und Videomaterial) erbringen. Scope hat an CDMG für dessen Dienstleistungen zunächst 997.100 USD bezahlt. Scope hat an CDMG nun weitere 797.804 USD bezahlt, wodurch sich der Gesamtbetrag für Investor-Relations- und Marketingdienstleistungen, die am 20. Dezember 2024 enden werden, auf 1.794.904 USD erhöht.

CDMG hat seinen Sitz in Nashville in Tennessee, steht in keiner früheren Beziehung zu Scope und ist ein unabhängiges Unternehmen. Nach bestem Wissen von Scope besitzt CDMG weder direkt noch indirekt Wertpapiere von Scope und hat auch kein Recht, solche Wertpapiere zu erwerben. Die an CDMG zu entrichtende Vergütung beinhaltet keine Wertpapiere von Scope. Die Kontaktdaten von CDMG lauten: Creative Direct Marketing Group Inc., 1313 4th Avenue North, Nashville, TN 37208, Telefon: 615-814-6633; E-Mail: alobel@cdmginc.com

Scope hat außerdem die Plutus Invest & Consulting GmbH (28199 Bremen, Deutschland) („Plutus“) für eine zwölfmonatige Kampagne, die am 15. November 2024 beginnt und am 15. Dezember 2025 endet, für eine Vergütung in Höhe von insgesamt 107.500 EUR mit Dienstleistungen zur Steigerung der Marktbekanntheit und des Markenwachstums durch die Erstellung und den Vertrieb von digitalem Marketingmaterial beauftragt.

Plutus hat seinen Sitz in Bremen in Deutschland, steht in keiner früheren Beziehung zu Scope und ist ein unabhängiges Unternehmen. Nach bestem Wissen von Scope besitzt Plutus weder direkt noch indirekt Wertpapiere von Scope und hat auch kein Recht, solche Wertpapiere zu erwerben. Die geplante Vergütung für Plutus beinhaltet keine Wertpapiere von Scope. Die Kontaktdaten von Plutus lauten: Plutus Invest & Consulting GmbH, 28199 Bremen, Deutschland. +49 (0) 172 422 69 58, messina@plutus-invest.de

Über Scope Technologies Corp.

Scope Technologies Corp. mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia ist ein revolutionäres Technologieunternehmen, das auf Quantensicherheit und maschinelles Lernen spezialisiert ist. Über seine Vorzeigemarken QSE und GEM AI bietet Scope in den Bereichen Quantenverschlüsselung und neuronale Netze fortschrittliche Lösungen an und unterstützt Unternehmen und Privatanwender mit sicheren, skalierbaren Technologien, die Wachstum und betriebliche Effizienz fördern.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen darstellen (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um rein historische Tatsachenaussagen handelt, sind zukunftsgerichtete Aussagen und beinhalten Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen, Zukunft, Strategie, Ziele und Vorgaben und insbesondere die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren widerspiegeln, die das Management für vernünftig und relevant hält, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie: „glaubt“, „erwartet“, „anstrebt“, „antizipiert“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „plant“, „kann“, „sollte“, „würde“, „wird“, „potenziell“, „geplant“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe bzw. ähnliche Ausdrücke, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten, ergriffen werden oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und basieren auf Annahmen und Analysen, die das Unternehmen angesichts seiner Erfahrung und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen getroffen hat, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene Risiken und Annahmen, die im Prospekt des Unternehmens vom 10. August 2022 beschrieben sind. Eine Kopie dieses Prospekts ist im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar. Obwohl Scope diese Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Darüber hinaus sind zukunftsgerichtete Aussagen notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken verbunden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, der kontinuierlichen Erfüllung der Anforderungen der Canadian Securities Exchange, der Produktsicherheit und Rückrufaktionen, der Einhaltung von Vorschriften und Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Weitere Informationen zu den Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die erwarteten Chancen und die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, finden Sie in den Risikofaktoren im Prospekt des Unternehmens vom 10. August 2022, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen könnten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Alle zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die Canadian Securities Exchange hat sich in keiner Weise zu den Vorzügen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

