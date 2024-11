PLANAT GmbH / GSG Genii erwirbt PLANAT GmbH, einen führenden ...

GSG Genii erwirbt PLANAT GmbH, einen führenden unabhängigen Anbieter von ERP-Software für die diskrete Fertigung in Deutschland München (ots) - Die GSG Genii Software Group ("GENII") hat heute bekanntgegeben, dass sie mit der PLANAT GmbH ("PLANAT") einen der größten unabhängigen Anbieter von ERP-Software für die Fertigung in Deutschland erworben hat. Mit der 1981 gegründeten PLANAT baut GENII neben dem Bereich Prozessfertigung, in dem GENII bereits heute mit GUS ERP eine führende Position besitzt, die Marktpräsenz im Diskreten Fertigungsmarkt, in dem GENII bereits durch den niederländischen ERP-Anbieter, Isah, vertreten ist, auch in DACH weiter aus.

Die Kunden von PLANAT, von denen sich die meisten in Deutschland befinden, sind typischerweise mittelständische Fertigungsunternehmen mit bis zu 150 Nutzern. Diese profitieren von der funktional umfassenden Kern-ERP-Suite des Unternehmens, kombiniert mit modularen Ergänzungen, um unterschiedlichste Fertigungsnischen abzudecken. PLANAT bedient seit Jahren erfolgreich Fertigungsspezialisten in den Bereichen Metallverarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Elektroengineering und Kabelproduktion, was sich in einem soliden historischen Umsatzwachstum widerspiegelt.