9.000 neue Mitarbeitende und rund 320 Mio. Euro Investitionen in Deutschland / In Deutschland und Europa entwickelt sich dm-drogerie markt außergewöhnlich positiv (FOTO)

Karlsruhe (ots) - 675 Millionen Mal kauften Kunden im Geschäftsjahr (GJ) 23/24

bei dm-drogerie markt in Deutschland ein, das sind mehr als 2,1 Millionen

Menschen pro Tag. Rund 200.000 Jobsuchende haben sich im Laufe des Jahres bei dm

beworben. Das Umsatzwachstum in Deutschland liegt bei rund 9,5 Prozent von

11.387 auf 12.470 Mio. Euro (GJ 1.10.23 - 30.9.24), die Anzahl der bei dm

tätigen Menschen ist von 51.300 auf 60.300 dynamisch gewachsen.



"Seit 30 Jahren garantieren wir verlässliche und günstige Dauerpreise. Dies

macht dm für viele Menschen zu einer vertrauenswürdigen Einkaufsstätte in

wirtschaftlich unsicheren Zeiten", erklärt Christoph Werner, Vorsitzender der

dm-Geschäftsführung, die sehr positive Entwicklung im Geschäftsjahr 2023/24

(30.9.). Günstig sei keine Floskel, sondern für die Kundinnen und Kunden eine

erlebbare und verlässliche Realität.





Besonders im Bereich der eigenen dm-Marken und der zum drogistischen Sortimentgehörenden Bio-Lebensmittel würde dm im Vergleich zu den Mitbewerbern punkten.Der Anteil an den dm-Marken liege im Absatz nun bei 53 Prozent, auch deshalbhabe dm bei der im September veröffentlichten alljährlichen Befragung"Kundenmonitor" der ServiceBarometer AG bei der Frage nach demPreis-Leistungs-Verhältnis und bei der Frage nach der Qualität der dm-Markenherausragend abgeschnitten."Ich bin überzeugt davon, dass es das Zusammenspiel mehrerer Faktoren ist, dasuns so erfolgreich macht", meint Werner mit Blick auf die Kennziffern desGeschäftsjahres. Ein wesentlicher Grund sei die konsequent praktizierteOmnichannel-Strategie "Einkaufen, wie es ins Leben passt", ob im dm-Markt, perExpress-Lieferung oder durch Express-Abholung an einer der mehr als 1.500Abholstationen in Deutschland. "Wir statten ständig weitere dm-Märkte mitAbholstationen aus. Die Kundinnen und Kunden bestellen in der dm-App oder imOnlineshop und Mitarbeitende im dm-Markt stellen den Einkauf für sie zusammen.Die Kundinnen und Kunden können so genau dann ihren Einkauf aus der Abholstationentnehmen, wenn es in ihren Tagesablauf passt. Im Geschäftsjahr haben wir dieersten Abholstationen installiert, die an 7 Tagen 24 Stunden erreichbar sind",erläutert Werner.Ein nach wie vor entscheidender Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg seien dienun 2.131 dm-Märkte mit ihren Teams in Deutschland (GJ 22/23: 2.108 dm-Märkte).Die Kundenbefragungen zeigten auch, dass es dm gelinge, einnachfrageorientiertes Sortiment mit etwa 15.000 Produkten zu kuratieren. "UnserKundenauftrag ist doch, genau das drogistische Sortiment anzubieten, das die