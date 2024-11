Streaming-Geschäft und Filmerfolge liefern Walt Disney Rückenwind

BURBANK (dpa-AFX) - Film-Kassenschlager wie "Inside Out 2" und "Deadpool & Wolverine" sowie das Streaming-Geschäft haben Walt Disney im abgelaufenen Geschäftsjahr angetrieben. Zudem zahlt sich der Sparkurs von Konzernchef Robert Iger aus: Die Profitabilität erholt sich weiter. Für das neue Geschäftsjahr 2024/25 plant Iger weiteres Gewinnwachstum. Zudem kündigte er Aktienrückkäufe in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar an. Die Disney-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel deutlich zu.

Das Disney-Papier gewann vorbörslich rund neun Prozent auf 111,50 Dollar. Bei ähnlichen Kursgewinnen im Hauptgeschäft würde die Anfang August bei rund 84 Dollar gestartete Erholung somit weitergehen. Bis zum Jahreshoch von knapp 124 Dollar aus dem Frühjahr fehlt allerdings noch ein gutes Stück.