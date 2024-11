Ifo Bürokratie kostet Deutschland 146 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung Überbordende Bürokratie kostet Deutschland nach Berechnungen des Ifo-Instituts jedes Jahr 146 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung. Eine Reform sei dringend notwendig: "Die Kosten von Nichtstun sind riesig, gemessen am Wachstumspotenzial, das im …