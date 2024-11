BWX Technologies als Top-Investment im Nuklearsektor?

Die Bank of America empfiehlt die Aktie des Nukleartechnikkonzerns BWX Technologies zum Kauf und hat das Kursziel kräfig angehoben. Der Analyst Ronald Epstein erhöhte das Kursziel von 115 auf 160 US-Dollar – ein Anstiegspotenzial von über 20 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs. Laut Epstein sei BWXT "die nukleare Wahl für gestern, heute und morgen." Diese optimistische Bewertung basiert auf der einzigartigen Marktposition, die BWXT im militärischen Nuklearsektor innehat, sowie auf der steigenden Nachfrage nach Nukleartechnologie, insbesondere im Bereich kleiner modularer Reaktoren (SMR).

BWXT hat sich als Hauptlieferant der US-Marine etabliert, insbesondere für nukleare Reaktoren und Brennstoffe, die in U-Booten und Flugzeugträgern eingesetzt werden. Das Unternehmen verzeichnete 2024 einen bemerkenswerten Kursanstieg von 72,1 Prozent.

Die Entwicklung und der Einsatz von SMRs, die eine kleinere und flexiblere Alternative zu konventionellen Atomkraftwerken bieten, befinden sich noch in den Anfängen. BWXT gilt jedoch bereits jetzt als Schlüsselakteur in diesem zukunftsträchtigen Markt und hat sich eine dominante Position erarbeitet, von der es profitieren könnte, wenn SMRs zunehmend in den Energie- und Verteidigungssektor Einzug halten.

Epstein sieht BWXT auch für die wachsenden Verteidigungsinvestitionen der USA gut positioniert. Als alleiniger Lieferant für nukleare Antriebssysteme der US-Marine ist BWXT in einer fast monopolartigen Stellung und genießt damit eine Marktstellung, die das Unternehmen von potenziellen Risiken wie Schwankungen in der Schiffsbaubranche oder möglichen Leistungseinbrüchen bei anderen Zulieferern weitgehend abschirmt.

Finanzzahlen unterstreichen das solide Wachstum von BWX Technologies

Die am 4. November veröffentlichten Quartalszahlen belegen die starke Finanzlage und das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens. Für das dritte Quartal 2024 meldete BWXT einen Umsatz von 672 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 69,6 Millionen US-Dollar. Der bereinigte EBITDA-Wert belief sich auf 127 Millionen US-Dollar, was auf eine solide Gewinnmarge hinweist. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass BWXT in der Lage ist, sowohl Umsatz- als auch Gewinnwachstum aufrechtzuerhalten, insbesondere im Rahmen seiner strategischen Positionierung im Verteidigungssektor.

Eine kürzlich bekannt gegebene Übernahme zeigt zudem das Bestreben von BWXT, seine Führungsposition im Nuklearsektor weiter auszubauen. Für rund 100 Millionen US-Dollar wird das Unternehmen die Aerojet Ordnance Tennessee (AOT) von L3Harris Technologies übernehmen. AOT ist ein führender Anbieter von Spezialmaterialien und liefert wichtige Komponenten für Verteidigungsanwendungen. Diese Akquisition soll bis Ende des Jahres abgeschlossen werden und wird BWXTs Portfolio im Bereich Spezialmaterialien für nukleare und militärische Anwendungen stärken.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. Jetzt entdecken! *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Attraktive Dividende trotz gelegentlicher Volatilität

BWXT zahlt bereits seit vielen Jahren eine Dividende, die zuletzt bei einem jährlichen Gesamtausschüttungswert von 0,96 US-Dollar lag. Auch wenn das Unternehmen die Dividende in den vergangenen zehn Jahren mindestens einmal gekürzt hat, weist die aktuelle Ausschüttung eine jährliche Wachstumsrate von etwa 9,1 Prozent auf. Epstein geht davon aus, dass BWXT weiterhin in der Lage sein wird, die Dividende nachhaltig zu finanzieren, da die Ausschüttungsquote bei 24 Prozent liegt, was deutlich im Bereich eines "sicheren" Niveaus ist.

Fazit: BWX Technologies als Nuklearer Favorit für langfristiges Wachstum

Dank seiner einzigartigen Marktposition als Hauptlieferant nuklearer Antriebssysteme für die US-Marine und durch die kürzlich getätigte Übernahme von AOT ist BWXT bestens positioniert, um sowohl im Verteidigungssektor als auch im Nuklearbereich weiter zu wachsen. Die Kombination aus stabilem Cashflow, langfristigem Wachstumspotenzial und einer starken Bilanz macht BWXT zu einem attraktiven Investment, das sowohl kurz- als auch langfristig Chancen bietet.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion