gettex mit neuen Sentiment-Indikatoren

Insgesamt stellt gettex auf der Website künftig vier Index-Varianten real time zur Verfügung: Einen kurzfristigen Index und einen langfristigen, jeweils für Europa und die USA. Der kurzfristige Index basiert auf den gettex-Handelsdaten (Trades und Umsatz) für Aktien, Optionsscheine sowie Zertifikate und wird alle drei Minuten neu berechnet. Der langfristige Index berücksichtigt noch zusätzlich Daten aus einer Momentum- und Volatilitätsanalyse und wird alle 60 Minuten neu berechnet. Alle Indexwerte bewegen sich im Intervall von -1 bis +1. Über 0 bedeutet „Risk-On-Stimmung“, unter 0 „Risk-Off“. Je näher der Index an +1 oder -1 ist, desto ausgeprägter ist die Stimmung.

„Mit unseren gettex-Risk-Indizes wollen wir den Marktteilnehmern ein gettex-spezifisches Stimmungsbarometer an die Hand geben, um die aktuelle Marktsituation zusammen mit anderen Informationen zu den Tops/Flops und most traded-Werten besser einschätzen zu können“, so Robert Ertl, Vorstand der Bayerischen Börse AG. Und Lars Reichel, Head of Issuer Relations und Projektleiter, fügt hinzu: „Erstmalig setzen wir dabei auf eine Verbindung von aktuellen Handelsdaten, Momentum und Volatilität. Wir haben Daten aus den vergangenen zwei Jahren auf die Plausibilität der Indizes überprüft und sind uns sicher, damit ein spannendes Instrument für Anlageentscheidungen geschaffen zu haben.

Konzipiert und berechnet wird der Index durch die derivatives data service in Hammelburg. Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Website unter Trading-Ideen/Risk-Index.

Über gettex

gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an. Von 8.00 bis 22.00 Uhr werden alle Gattungen gehandelt – in der Summe knapp 435.000 Finanzprodukte (Stand Ende 3. Quartal 2024). gettex ist eine öffentlich-rechtliche Börse, die mit ihrem Regelwerk und der Handelsüberwachung für Preisqualität und Anlegerschutz sorgt – und damit für Fairness und Transparenz im Handel für alle Marktteilnehmer.

Auf der (neuen) Website www.gettex.de finden Anleger und Investoren Real-Time-Kurse und weiterführende Informationen und einen eigenen Blog für Trading-Ideen. Finder für alle Gattungen einschließlich der Zertifikate erleichtern die Suche nach passenden Finanzprodukten.

Über die Bayerische Börse AG

Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München. Sie bietet mit dem Spezialisten-Modell „Börse München“ und dem Market Maker-Modell „gettex“ zwei komplementäre Handelsmodelle an. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert Neutralität für Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten. An der Börse München sind 31.000, auf gettex 435.000 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, ETPS, Fonds und Zertifikate) im Angebot. m:access ist das Börsensegment für den Mittelstand in Deutschland und mit etwa 65 Unternehmen Marktführer. Mehr als 4.000 Kreditinstitute und Emittenten im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Primär- und Sekundärmarkt in München.