Keine Fusion von Michael Kors und Coach

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Milliarden-Deal für die Zusammenführung bekannter Modemarken wie Coach, Michael Kors und Versace unter ein Dach ist geplatzt. Den Ausschlag gab die Sorge, dass durch den Zusammenschluss die Handtaschen-Preise in den USA steigen könnten. Ende Oktober blockierte eine New Yorker Richterin die Fusion deswegen auf Antrag der US-Regierung mit einer einstweiligen Verfügung.

Der rund 8,5 Milliarden Dollar schwere Zusammenschluss war im August 2023 angekündigt worden. Der US-Konzern Tapestry , dem die Marken Coach, Kate Spade und Stuart Weitzman gehören, wollte die Holding Capri kaufen, die Michael Kors, Versace und Jimmy Choo kontrolliert.