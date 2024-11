Energiekontor bestätigt Jahresprognose - Anleger unentschieden

fundamental_a schrieb heute 12:34

Meine Gedanken zum Q3 Bericht.

Da es ja keine Zahlen gibt, fällt der Geschäftsverlauf nicht direkt ins Auge.

Die meisten Entwicklungen waren ja sowieso schon bekannt, da sie in PM veröffentlicht wurden. Wie in jedem Jahr und das ist jetzt wirklich keine Ausrede, entscheidet sich das GJ auf den letzten Metern. Wenn wir ehrlich sind, so haben wir das GJ 2024 doch selbst schon abgeschrieben. Wo werden wir landen? Da ich es noch nie erlebt habe, dass alle Projekte, die zum Ende eines Jahres als Verkauf geplant waren, auch wirklich bis zum 31.12. durchgingen, stelle ich mir das für dieses Jahr auch so vor.

Werden es nur 30 Mio. EBT, dann dürfte das EpS bei 1,5 € liegen. Bei 40 Mio. EBT liegen wir dann bei 2,02 €/Aktie und bei 50 Mio. € sind 2,53 €/Aktie drin usw..

Sollte unter den realisierten Projekten ein Schottisches dabei sein, dann dürfte sich das EpS bei gleichem EBT erhöhen. Wo wir letztendlich landen werden, halte ich für 2024 nicht so wichtig. Die Dividende von 1,2 €/Aktie wäre in allen Fällen möglich. Ob Energiekontor dies auch so macht, hängt dann sicherlich von dem möglichen Geschäftsverlauf in 2025 ab. Unabhängig von politischen Unsicherheiten, die schon großen Einfluss auf den weiteren Geschäftsverlauf haben, war Energiekontor in 2024 nicht untätig und hat viele Projekte nach vorne gebracht. Da diese Erfolge und das sind sie in meinen Augen, aber aktuell monetär nicht verwertet werden können, sieht es vom Zahlenwerk eher unschön aus. So ist es aber auch immer kommuniziert worden. Wer jetzt glaubt, dass Energiekontor diese Schätze nicht wird heben können, der sollte sich lieber von der Aktie verabschieden. Wer weiß, vielleicht macht Trump ja den Nato-Beistandspakt, demnächst von der Zwangsabnahme von amerikanischem LNG und Öl abhängig.

Wer glaubt, dass die Welt, auch mit Trump, sich weiterdreht und der Ausbau der erneuerbaren weiterhin forciert wird, der trifft mit Energiekontor sicher eine gute Wahl.

Energiekontor ist in drei Ländermärkten aktiv die politisch stabil sind und was Vergütung anbelangt, 1. Wahl für einen Projektierer sein dürften.

Zurück zum Q3 Bericht.

Die Stromerzeugung in den ersten 9 Monaten ist mit 432 GWh so schlecht nicht, wenn man bedenkt, dass der Windpark Alfstedt (26,5 MW) in 2024 komplett ausgefallen ist.

Den Wert vom GJ 2023 dürfte man aber nicht erreichen, da das Schlußquartal in 2023 extrem gut war. Von daher sehe ich das EBT der Stromerzeugung auch eher bei 22-25 Mio. €, je nach Windausbeute in den restlichen 6 Wochen.

Wie man dem Bericht auf Seite 7 entnehmen kann, hat Energiekontor im September 75.000 Optionen an Herrn Szabo ausgegeben. Nach einer Sperrzeit von 4 Jahren kann Herr Szabo die Optionen zu 68,42 € beziehen. Von daher haben wir einen aktiven Mitstreiter, dass die Ergebnissituation in 2027/28 ziemlich positiv aussehen dürfte.

So wie ich Herr Szabo einschätze, hätte er es auch ohne die Optionen gemacht.

Der nächste wichtige Punkt dürfte mit der Bekanntgabe der Windenergie an Land Auktion, der Bundesnetzagentur, sein. So wie ich die Aussage von Energiekontor auf Seite 14 interpretiere, ist man mit den Umplanungen soweit durch (hierzu habe ich öfters geschrieben), dass man mit relativ vielen Projekten in die November Auktion gegangen ist. Damit dürften diese Projekte spätestens in Q1/25 den Financial close erhalten und in die Bauphase gehen. Es dürfte sicherlich um eine Größenordnung von 200 – 300 MW gehen. Vielleicht sind da auch Kandidaten dabei, die als ready to build, ausgestattet mit einem Auktionwert, verkauft werden.

Die beiden letzten Wochen im Jahr, dürften die Lichter in der Mary Somerville Strasse sicherlich länger an sein.

Für die Bauabteilung wird 2025 sicherlich ein arbeitsreiches Jahr werden, mit den vielen Baustellen, die zu betreuen sind.

Die nächsten Tage werden die updates der Analysten veröffentlicht. Mal schauen, wie sie die Entwicklung beurteilen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Herren heute ein Call mit Herr Szabo hatten. Von daher schauen wir mal, wie sie die infos in ihre Berichte implementieren.

Ich für meinen Teil, sehe Energiekontor weiterhin gut aufgestellt, auch unter dem vorhandenen Marktumfeld. Positiv stimmt mich der Erfolg in Frankreich. Hier hat Energiekontor noch gute Chancen weitere Projekte, vorerst Solar, zu realisieren.

Aufgrund der Vergütungsstruktur und den guten Einstrahlungswerten halte ich die Projektierung von Solarparks für lukrativ. Zumal in Frankreich der Widerstand gegen Solarparks deutlich geringer ist, als gegen Windenergie. Wer in Frankreich die Gelbwesten selbst erlebt hat, weiß wovon ich rede. Dass das Schatzkästchen Schottland noch zu bleibt, ist sicherlich Schade, sollte aber, dank Labour, doch irgendwann geöffnet werden können. Gut wenn weitere Perlen hineingelegt werden.

Dieses Jahr sind ja schon 4 Perlen ins Kästchen gewandert, mit einer Leistung von 252,4 MW. Ich haben nichts gegen weitere Perlen.

Zu Portugal und USA wird man dann im GB was lesen können.

Aber bis zum GB im März und zur HV im Mai kann ja noch viel kommen.



Lassen wir uns überraschen

LG fundamental_a