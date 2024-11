Jetzt wird es brenzlig Kurse von Tilray, Canopy & Co. brechen massiv ein. So heftig könnte es werden Rund um die US-Wahl fielen weitere Entscheidungen. Während der Cannabis-Sektor die Wahl Trumps zum nächsten US-Präsidenten noch nicht so ganz einordnen kann, wurde ein anderes Abstimmungsergebnis sofort eingeordnet.