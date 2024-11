Michael Bendl von der BM Digital GmbH verrät, wie Handwerker die chronische Fachkräftelücke dennoch schließen (FOTO)

Schemmerhofen (ots) - Handwerker stehen vor großen Problemen durch den

Fachkräftemangel. Um Abhilfe zu schaffen, hat Michael Bendl die BM Digital GmbH

ins Leben gerufen. Mit seiner Kombination aus Branchenerfahrung und digitalem

Know-how entwickelt er Strategien, die die Alleinstellungsmerkmale seiner Kunden

in den Vordergrund rücken und sie als hochwertige Arbeitgeber in ihrer Region

bekannt machen. Wie Handwerker trotz der wachsenden Fachkräftelücke Personal für

sich gewinnen, erfahren Sie hier.



Aufträge sind zur Genüge da, aber das Personal fehlt - in vielen

Handwerksbetrieben ist dieses Szenario aktuell leider bittere Realität. So zeigt

eine Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (KOFA), dass Ende 2022

rund 129.000 Stellen in Handwerksberufen unbesetzt blieben. Für 2024 und die

Folgejahre ist zu erwarten, dass sich diese Lücke weiter auftut. Handwerker

geraten dadurch zunehmend an ihre Grenzen. "Ohne qualifiziertes Personal ist die

aktuelle Flut an Aufträgen nicht zu bewältigen - so viel ist jedem Handwerker

klar", kommentiert Michael Bendl von der BM Digital GmbH. "Wer jedoch aus

Verzweiflung die Erstbesten einstellt, verschlimmert die Lage womöglich nur."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet A! Long 161,05€ 1,35 × 11,76 Zum Produkt Short 190,39€ 1,55 × 10,97 Zum Produkt