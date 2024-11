Datenbrillen-Marktführer RealWear übernimmt Schweizer AR-Startup Almer; TeamViewer investiert

GÖPPINGEN, Deutschland, VANCOUVER, BC und BERN, Schweiz, 14. November 2024 /PRNewswire/ -- RealWear, weltweit führender Anbieter für Wearable Computing in der Industrie, hat heute die Übernahme von Almer Technologies bekannt gegeben, einem Berner Startup für besonders leichte und nutzerfreundliche AR-Headsets. Die Übernahme unterstreicht RealWears Ziel, Beschäftigte in der Industrie – zum Beispiel in der Logistik, Produktion oder Fertigung – weltweit durch modernste Lösungen in an der digitalen Transformation zu beteiligen. Die Akquisition wird finanziell und strategisch von TeamViewer unterstützt, dem führenden Anbieter für Augmented-Reality-Software für die industrielle Anwendung.

Digitalisierung und Automatisierung sind für das verarbeitende Gewerbe die entscheidenden Stellschrauben, um ihre Flexibilität zu steigern, Kosten zu reduzieren und nachhaltiger zu produzieren. Damit steigt die Nachfrage nach schnell einsetzbaren AR-Headsets. Durch die strategische Übernahme kann RealWear Almers innovativen Ansatz nutzen, um Kundenanforderungen noch besser bedienen zu können und seine Marktführerschaft auszubauen.

„Ich freue mich sehr, Almer und seine Gründer Timon Binder und Sebastian Beetschen im Managementteam von RealWear zu begrüßen. Ihr Erfolg in Europa geht Hand in Hand mit ihrer Vision, den Einsatz von AR weltweit voranzutreiben. Als Teil des RealWear-Ökosystems können Kunden nun global von Almers innovativer Technologie profitieren. Almers Abo-Modell ergänzt unser bestehendes Portfolio optimal, indem es unseren Partnern und Kunden flexiblere und skalierbare Lösungen bietet. Zudem haben wir uns das erneute Engagement und die Unterstützung von TeamViewer gesichert und stärken damit unsere langjährige Zusammenarbeit mit dem führenden Software-Unternehmen in der Enterprise-AR-Branche", sagt Dr. Chris Parkinson, CEO von RealWear.