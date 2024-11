Tschechien will Verkauf von Energydrinks an Kinder verbieten

AkibaBC schrieb 06.10.24, 11:08

https://seekingalpha.com/news/4156536-pepsico-earnings-preview-what-levers-can-be-pulled-to-catch-up-to-coca-cola



"In Zahlen

Analysten erwarten, dass der Nahrungsmittel- und Getränkegigant einen Umsatz von 23,8 Milliarden Dollar bekannt geben wird. Der organische Umsatz wird in diesem Quartal voraussichtlich um 3,0 % steigen und damit eine Verbesserung gegenüber dem zweiten Quartal von +1,9 % darstellen. Die Preise werden voraussichtlich um 3,8 % steigen, während das Volumen voraussichtlich um 0,9 % sinken wird. PepsiCo ( PEP ) wird voraussichtlich eine Betriebsmarge von 17,4 % vom Umsatz und einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,30 Dollar aufweisen. Bemerkenswerterweise waren die letzten 14 Gewinn-/Provisionsrevisionen für PepsiCo ( PEP ) nach unten gerichtet. Im Vorfeld des Berichts warnte die Bank of America, dass Konsumtrends und Marktanteilsverluste für PepsiCo ( PEP ) in Schlüsselbereichen zu einer niedrigen Jahresprognose führen könnten. Morgan Stanley zeigte sich in Bezug auf PepsiCo ebenfalls vorsichtig und merkte an, dass der Marktanteil des Unternehmens laut US-Scannerdaten im Vergleich zu Produkten von Coca-Cola ( NYSE: KO ) und Keurig Dr Pepper ( KDP ) sinkt. Das Unternehmen sagte, keine der Hauptproduktkategorien von Pepsi ( PEP ) gewinne oder halte Marktanteile, und nur 14 % des Mixes taten dies im zweiten Quartal, was zeigt, dass PEP in letzter Zeit große Marktanteilsverluste hinnehmen musste. Auf Seeking Alpha bemerkte Analyst Vinay Utham , dass PEP eine solide Erfolgsbilanz habe und jedes Quartal die EPS-Schätzungen übertreffe. „Trotz dieser positiven Entwicklung gibt es heute viel zu viele Unsicherheiten, wenn man sich das Unternehmen ansieht“, warnte er.



Neue Strategien und M&A

Einige Analysten meinen, dass eine anhaltende Schwäche von PepsiCo ( PEP ) erneut die Frage nach größeren Maßnahmen wie Umstrukturierung, Portfolioüberprüfung und Getränke-Franchising aufwerfen wird. Investoren haben gesehen, wie PepsiCo ( PEP ) sein Portfolio in der Vergangenheit durch Maßnahmen wie die Ausgliederung des Fast-Food-Restaurantgeschäfts (KFC, Pizza Hut und Taco Bell) und die Veräußerung von Tropicana neu ausgerichtet hat. Es gibt auch eine Unbekannte, was PepsiCo mit seiner großen Beteiligung an Celsius Holdings ( CELH ) vorhat , was bei der Gewinnbesprechung angesprochen werden könnte. In Bezug auf Fusionen und Übernahmen hat PepsiCo ( PEP ) im Oktober eine beträchtliche Akquisition getätigt, nämlich einen 1,2-Mrd.-Dollar-Deal für die mexikanisch-amerikanische Lebensmittelmarke Siete Foods. PepsiCo ( PEP ) erwartet, dass die Akquisition sein multikulturelles Portfolio erweitern und gleichzeitig sein Angebot an gesünderen Lebensmitteln ausbauen wird. Zu den größten Akquisitionen von PepsiCo in der jüngeren Vergangenheit zählen die Übernahme von SodaStream für 3,2 Milliarden Dollar im Jahr 2018, von Pioneer Foods in Südafrika für 1,7 Milliarden Dollar im Jahr 2019, von Rockstar Energy für 3,85 Milliarden Dollar im Jahr 2020 und von BFY Brands für einen nicht genannten Betrag im Jahr 2020.



Spotlight auf die Führungsebene

PepsiCo ( PEP ) muss einige Änderungen im Management vornehmen, nachdem Target ( TGT ) Jim Lee als neuen CFO des Einzelhändlers abgeworben hat. BNP Paribas-Analyst Kevin Grundy betonte, dass die Nachricht für den Lebensmittel- und Getränkegiganten eindeutig nicht optimal sei. Er stellte fest, dass Lee dabei sei, sein Profil bei den Investoren aufzubauen und sich zweifellos in der Pole-Position befinde, um PEPs derzeitigen CFO, Jamie Caulfield, irgendwann in der Zukunft zu ersetzen, wenn Caulfield sich entscheidet, in den Ruhestand zu gehen. „Darüber hinaus folgt dies unmittelbar auf den überraschenden Abgang von Hugh Johnston, dem langjährigen CFO von PEP, der im November 2023 ging, um CFO von Disney zu werden“, fügte Grundy hinzu. Es gab auch Gerüchte mit Investoren über den Spitzenposten bei dem multinationalen Konzern. PepsiCo ( PEP ) wird von Ramon Laguarta geleitet, der seit 25 Jahren im Unternehmen tätig ist und seit 2018 als CEO und seit 2019 als Vorstandsvorsitzender fungiert. Was seine Führungsriege betrifft, wird PepsiCo ( PEP ) voraussichtlich nach erfahrenen Mitarbeitern im Einzelhandelstechnologiebereich suchen, wobei KI, Automatisierung, Lieferkette und Logistikoptimierung hohe Priorität haben.



PepsiCo ( PEP ) ist seit Jahresbeginn um 1,3 % gefallen, was im Vergleich zum Anstieg von Coca-Cola ( KO ) im gleichen Zeitraum schwach ist und 19 % betrug."