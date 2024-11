Nvidia nähert sich dem Apple iPhone-Moment, sagt dieser Analyst

"Es ist ein ähnliches Gefühl wie bei den Produktzyklen von Apples iPhone vor etwa 15 Jahren, nur in einem anderen Maßstab. Auch wenn es seltsam klingt, aber Nvidia hier nach seinem Hit – Hopper – aufzugeben, ist wie Apple beim iPhone 1 oder 2 aufzugeben", sagte Reitzes und bezog sich dabei auf die aktuelle Generation des Hopper-Chips.

Seit der Veröffentlichung von ChatGPT durch OpenAI im November 2022 ist die Nvidia-Aktie um fast 800 Prozent gestiegen und mit einer Marktkapitalisierung von über 3,5 Billionen US-Dollar zum wertvollsten Unternehmen der Welt geworden.

Nvidias Hopper- und künftige Blackwell-GPU-Chips bilden die Grundlage für die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz. "Big Clouds, staatliche Stellen und große Unternehmen sind immer noch eher bereit, in diese einmalige Gelegenheit zu investieren", so Reitzes. Und Nvidias Position bedeute, dass Anlegern große Gewinne winken, heißt es in der Mitteilung.

"Wir sind nicht nur davon überzeugt, dass Blackwell im Jahr 2025 und Rubin im Jahr 2026 die Gewinne in die Höhe treiben werden, sondern wir sind auch zunehmend optimistisch, dass die Bruttomargen bis Mitte des Jahres 2026 wieder in den mittleren 70er-Bereich zurückkehren können", so der Analyst.

Nvidia könnte demnach bis 2027 einen Gewinn von mehr als 5 US-Dollar pro Aktie erwirtschaften, was "jetzt konservativ erscheint", so die Notiz. Reitzes erhöhte seine Umsatz- und Gewinnschätzungen für Nvidia für die Jahre 2025 bis 2027 und begründete dies mit höheren Bruttomargen und anhaltenden Investitionen von Cloud-Hyperscalern.

Auch die Analysten von Oppenheimer geben sich im Vorfeld der anstehenden Earnings kommende Woche bullish und haben das Kursziel von 150 auf 175 US-Dollar erhöht. "Wir sehen Nvidia im Bereich KI am besten positioniert", fassen sie zusammen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion