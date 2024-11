Euro fällt erstmals seit über einem Jahr unter 1,05 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag erstmals seit über einem Jahr unter 1,05 US-Dollar gefallen. Kurzzeitig sank der Kurs der Gemeinschaftswährung bis auf 1,0497 Dollar. Am späten Nachmittag erholte sich der Euro jedoch und legte auf 1,0569 Dollar zu. Er machte so seine Tagesverluste vollständig wett. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0533 (Mittwoch: 1,0629) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9493 (0,9408) Euro.

Die Nervosität am Devisenmarkt bleibt hoch. Der Dollar hat zuletzt durch den Wahlsieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November erheblich Aufwind bekommen. Dieser hatte im Wahlkampf Steuersenkungen sowie höhere Einfuhrzölle versprochen, was den Inflationsdruck erhöhen und die US-Notenbank bei künftigen Zinssenkungen vorsichtiger agieren lassen dürfte.