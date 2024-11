IhreApotheken.de verbietet 'Jauch-Rabatt'

Essen (ots) - Anfang Oktober mahnte IhreApotheken.de (iA.de) Shop Apotheke unter

anderem wegen wettbewerbswidriger Werbung mit Gutscheinen ab. Konkret warb der

industrielle Versender mit Sitz in den Niederlanden mit einem 10-Euro-Gutschein

für die erste Einlösung eines E-Rezepts sowie für einen 10-Euro-App-Gutschein ab

einem Bestellwert von 59 Euro.



Shop Apotheke wies die Abmahnung als unbegründet zurück und erklärte sich nicht

zur Unterlassung bereit. Daher fand am 8. November die mündliche Verhandlung am

Landgericht Frankfurt statt: Das Gericht entschied nun, dass Shop Apotheke beide

Werbemaßnahmen zu unterlassen hat.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Redcare Pharmacy N.V.! Long 145,57€ 1,20 × 13,37 Zum Produkt Short 165,02€ 1,19 × 13,26 Zum Produkt