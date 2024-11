BPI bereitet Klage gegen die EU-Kommission wegen ungleicher Kostenverteilung für Abwasseraufbereitung vor (FOTO)

Berlin (ots) - Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI)

unterstützt die Umweltziele des "Green Deals" der Europäischen Union (EU) sowie

allgemein den Schutz von Umwelt und Gesundheit ausdrücklich. Dennoch sieht der

BPI die geplante Lastenverteilung der Kosten für die erweiterte

Abwasseraufbereitung als unausgewogen an. Deshalb hat der BPI-Vorstand

entschieden, nunmehr gerichtlich gegen die aktuelle Fassung der

Kommunalabwasser-Richtlinie vorzugehen. Die Rechtsschutzmöglichkeiten einer

Klage vor den europäischen Gerichten (EuGH) werden derzeit geprüft.



"Wir kritisieren, dass die geplante Regelung der erweiterten

Herstellerverantwortung die Pharmaindustrie zu großen Teilen für die Kosten der

neuen Reinigungsstufe für Mikroverunreinigungen in die Pflicht nehmen will",

erklärt der BPI-Vorsitzende Oliver Kirst. "Die pharmazeutische Industrie sieht

die medizinische Versorgung als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe an und

fordert daher, dass auch die Kosten der Umweltmaßnahmen solidarisch von allen

Verursachern getragen werden."







Prof. Udo Di Fabio stützen, das bereits seit 2021 vorliegt. Di Fabio hebt

hervor, dass eine einseitige Umweltabgabe verfassungsrechtlich bedenklich ist

und dem Grundsatz einer gerechten Lastenverteilung widerspricht. Er betont, dass

die Kostenverantwortung nicht einseitig auf die pharmazeutische Industrie

übertragen werden dürfe und fordert eine umfassende Berücksichtigung aller

Verursachergruppen.



Zusätzlich weist der BPI auf wissenschaftliche Gutachten hin, die die

Berechnungsgrundlage der EU-Kommission in Frage stellen. Unabhängige Studien

zeigen, dass der Anteil von Arzneimitteln an den Mikroverunreinigungen deutlich

geringer ist, als die von der Kommission veranschlagten 66 Prozent. Die fehlende

Berücksichtigung wesentlicher Studien und anderer Schadstoffquellen hat zu einer

verzerrten Bewertung geführt, die eine faire Kostenaufteilung erschwert.



"Daher fordern wir eine gerechte Verteilung der finanziellen Lasten, die die

Versorgungssicherheit mit lebenswichtigen Arzneimitteln nicht gefährdet", so

Oliver Kirst. "Die Klage vor dem EuGH soll eine ausgewogene Lösung erzielen, die

allen relevanten Verursachern gerecht wird, ohne den Umweltschutz zu gefährden.

Der BPI ist überzeugt, dass nachhaltiger Umweltschutz nur durch eine faire

Lastenverteilung erreicht werden kann, die das Vertrauen in gemeinsame

Umweltziele stärkt und die langfristige Versorgung mit Arzneimitteln sichert."



