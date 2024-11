Kevin Fiawoo und Marcel Mankas von der Vertranium GmbH verraten, warum die persönliche Beratung, Vergleichsplattformen wie Check24 um Längen schlägt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Stuttgart (ots) - Schnelle Informationen und kostenlose Nutzung -Vergleichsportale sind zweifellos beliebt. Aber sind sie auch gut, wenn es umkomplexe Entscheidungen oder ganzheitliche Konzepte über die finanzielle Zukunftgeht? Sollten Altersvorsorge, Immobilien, Vermögensaufbau und die Absicherungder Familie wirklich in den Händen der Plattformen liegen?Die persönliche Beratung von Finanzdienstleistern, Immobilienmaklern undVersicherungsvermittlern ist bei vielen Verbrauchern mittlerweile nicht mehrgefragt, und Vergleichsportale wie Check24 und Verivox scheinen ihre Rollelängst übernommen zu haben. Ein Wunder ist das nicht, denn die Online-Portalebieten einen schnellen Zugriff auf eine große Auswahl von Finanzprodukten, gebenzusätzlich Hunderte Millionen an Euro fürs Marketing aus und lassen sich gezieltnach bestimmten Kriterien durchsuchen und werben mit ihrer strikten Neutralität.Immer mehr Nutzer fragen sich allerdings, ob sie mithilfe der Portale wirklichfundierte Entscheidungen über ihre Finanzen treffen können. Sie fürchtenversteckte Kosten und irreführende Angebote, empfinden die reine Auflistung vonZahlen und Konditionen als unzureichend und sind sich nicht sicher, ob sie denAussagen zur Unabhängigkeit wirklich trauen sollten. "Mit Neutralität lässt sichgut werben - kontrollieren kann das der Verbraucher aber kaum", sagt KevinFiawoo, Geschäftsführer der Vertranium GmbH. "Zudem bieten die Portale lediglichStandardlösungen, die sich nicht an den individuellen Bedürfnissen der Kundenorientieren. Ohne das nötige Fachwissen des Endkunden sind Fehlentscheidungen daim Grunde schon vorprogrammiert.""Ein Finanzdienstleister schaut sich dagegen die gesamte Situation seiner Kundenim Detail über mehrere Stunden hinweg an und berücksichtigt sowohl die aktuelleSituation als auch ihre kurz-, mittel- und langfristigen Ziele. Bei derpersönlichen Beratung geht es daher vor allem um eine ganzheitlicheFinanzstrategie, die Synergien nutzbar macht", fügt sein Geschäftspartner MarcelMankas hinzu. Als Experten für die Finanzbranche unterstützen Kevin Fiawoo undMarcel Mankas gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner Maurice Mankas mit derVertranium GmbH Finanzdienstleister, Versicherungsvermittler undImmobilienmakler und Berater aller Art bei der planbaren Kunden- undMitarbeitergewinnung, wobei sie auf eine hybride Strategie aus Beratungs- undAgenturleistungen setzen, um ihren Partnern ein nachhaltiges Wachstum zuermöglichen. Im Folgenden haben die Experten zusammengefasst, warum einepersönliche Beratung in Sachen Immobilien, Finanzen und Absicherungen großeVorteile mit sich bringt.