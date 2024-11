Robinhood: Ähnliches Szenario wie bei Tesla? - Zieht die Aktie weiter durch?

Dan Gallagher war bereits von 2011 bis 2015 als republikanischer SEC-Kommissar unter der Obama-Regierung tätig. Es ist wohl klar, dass Gallagher in der Gunst von Donald Trump sehr weit oben steht, da er eine sehr wohlwollende Haltung gegenüber Krptowährungen besitzt. Das könnte nicht nur die Kryptowährungen weiter befeuern, es dürfte auch der Tradingplattform Robinhood zu Gute kommen.

Die Chancen für Gallagher stehen gut

Trump kündigte an, den SEC-Chef Gary Gensler am ersten Tag seiner möglichen Präsidentschaft zu entlassen, was besonders in der Kryptoindustrie auf viel Gegenliebe gestoßen war. Viele sehen in Gensler den Hauptverantwortlichen für das strenge Vorgehen der Behörde gegen Kryptowährungen in den letzten Jahren. Gensler hatte im Gegenzug bereits angekündigt, dass er im Falle eines Sieges von Donald Trump zurücktreten werde, obwohl seine Amtszeit noch bis 2026 gehen würde.

Bleibt nur noch ein kleines Problem

Robinhood liegt aktuell im Clinch mit der SEC. Im Mai teilte Robinhood mit, dass die SEC dem Unternehmen eine sogenannte Wells Notice geschickt hat. Die Wells Notice enthielt die Warnung, dass die Behörde rechtliche Schritte gegen Robinhoods Kryptogeschäft in Erwägung zieht. Stand jetzt müsste Gallagher als Chef für Recht und Compliance bei Robinhood diesen Rechtsstreit dann führen.

Wie man Donald Trump kennt, würde ihn diese Tatsache mit Sicherheit nicht stören. Sollte er Gallagher zum neuen Chef der Behörde berufen, dann dürfte dieser sicherlich die Angelegenheit außergerichtlich aus der Welt schaffen. Damit hätte Robinhood ebenfals ein Problem weniger.

Delle nach den Zahlen längst Geschichte

Nach dem Quartalsbericht war die Aktie von Robinhood um 11 Prozent eingebrochen. Der Gewinn lag leicht unter den Erwartungen. Robinhood vermeldete einen Gewinn von 0,17 US-Dollar pro verwässerter Aktie für das dritte Quartal, im Vergleich zu einem Verlust von 0,09 US-Dollar pro Aktie im Vorjahr. Die Analysten hatten jedoch einen Gewinn von 0,18 US-Dollar erwartet.

Der Umsatz für das am 30. September beendete Quartal betrug 637 Millionen US-Dollar, verglichen mit 467 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Die Experten hatten 658,2 Millionen US-Dollar auf dem Zettel.

Was vielleicht im Eifer des Gefechtes untergegangen war. Der Umsatz von Robinhood wurde um 27 Millionen US-Dollar geschmälert, da die Tradingplattform das Geld in die Gewinnung neuer Kundengelder investierte. JP Morgan kommentierte die Zahlen wie folgt: "Wir betrachten dieses Quartal als eine Art saisonale Verlangsamung des Geschäfts nach einem robusten ersten Halbjahr. [...] Wir sind nicht überrascht von der deutlichen, negativen Reaktion der Aktie."

Die Deutsche Bank hat erst am Donnerstag ihre Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt und das Kursziel leicht von 34 auf 35 Euro angehoben.

Mein Tipp: Nach dem steilen Anstieg gönnt sich die Aktie eine kleine Pause. Diese kann ausgenutzt werden. Am 20. Januar 2025 tritt Donald Trump sein Amt als Präsident der Vereinigten Staaten an. Ab diesem Zeitpunkt dürften die Tage von Gary Gensler gezählt sein. Tritt Dan Gallagher seine Nachfolge an, dürften die Kryptowährungen und Robinhood noch einmal anziehen. Diesen Schwung sollten Anleger noch mitnehmen und sich dann mit Gewinnmitnahmen beschäftigen.

Ganz sorgenfrei ist Robinhood nämlich nicht. Die Konkurrenz kann der Tadingplattform immer mal wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Daher ist die Aktie kein langfristiges Investment, sondern eine Möglichkeit den Hype um die Kryptowährungen zu spielen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

