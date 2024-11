Leichte Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,14 Prozent auf 109,58 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 4,42 Prozent.

Die Anleihen erholten sich so ein wenig von den jüngsten Kursverlusten. Durch den Wahlsieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November waren die Kurse belastet worden. Dieser hatte im Wahlkampf Steuersenkungen sowie höhere Einfuhrzölle versprochen, was den Inflationsdruck erhöhen und die US-Notenbank bei künftigen Zinssenkungen vorsichtiger agieren lassen dürfte.