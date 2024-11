Deutsche Euroshop meldet Gewinnsprung und schärft Ziele nach

Kampfkater1969 schrieb 10.08.24, 17:16

"Unsere" Deutsche Europshop hat nun in 2024, nachdem es zweimal fette Dividenden geben wird, eine äußerst hohe Dividende.....wie in den geilsten Schiffsaktien dieser Welt.



Und es sind in meinen Augen nur Optimierungen der Finanzstruktur, die "passen".........



Und es wird weiter viel Substanz vorhanden sein, pro Aktie, der WERT nach Abzug aller Schulden einiges höher.



Und das Beste, zuviele haben hier gepennt....machten diese Story nicht mit........ich hielt die Flagge beizeiten hoch, schrieb damals, NICHT anzudienen........und war auch in den "tiefschwarzen Coronoazeiten" (= massivste Eingriffe in die Grundrechte von Menschen und Firmen, laut RKI-Files nun zum größeren Teil OHNE wissenschaftlichen Beweis, durch "hohe Politik" einsam durchgepresst) positiv....denn jeder Mist hatte bisher sein Ende....keine Krise währte ewig...KEINE.



Und schaut euch die Vermietungsquoten an, die Entwicklungen der Umsätze der Mieter....es passt........