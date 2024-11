Unternehmen der Schwarz Gruppe und Google unterzeichnen Partnerschaft (FOTO)

Neckarsulm (ots) - - STACKIT, die Cloud-Einheit von Schwarz Digits, wird local

data storage für Google Workspace bereitstellen und clientseitige

Verschlüsselung bieten. Dadurch entsteht eine sichere und souveräne Lösung für

Effizienz am Arbeitsplatz mit XM Cyber als ergänzender Sicherheitslösung.



- Im Rahmen der Partnerschaft wird das Continuous Exposure Management von XM

Cyber in das Sicherheitsportfolio von Google Cloud integriert, um neue

gemeinsame Angebote zu entwickeln, die sich an Organisationen des öffentlichen

und privaten Sektors richten.





- Die Unternehmen der Schwarz-Gruppe mit 575.000 Mitarbeitern werden auf GoogleWorkspace migrieren, um Sicherheit, Effizienz und Kontrolle ihrer Souveränitätzu maximieren.Google und die Unternehmen der Schwarz Gruppe haben heute Pläne für einelangfristige Partnerschaft bekannt gegeben. Die strategische Partnerschaft wirdwichtige Dimensionen einer sicheren und souveränen digitalen Transformationumfassen, darunter Lösungen für die Zusammenarbeit und Effizienz sowiefortschrittliche Cybersicherheitsangebote in Deutschland und Europa."Für die Zukunftsfähigkeit im digitalen Zeitalter ist es entscheidend, Partnerzu finden, die wirklich bereit sind, die Digitalisierung gemeinsam zugestalten", sagt Gerd Chrzanowski, Komplementär der Schwarz Gruppe. "Mit Googlehaben wir einen Partner gefunden, der mit uns auf Augenhöhe gemeinsame Lösungenentwickelt, transparente Einblicke gewährt und klare Verpflichtungen eingeht.Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Google die digitale Transformation inDeutschland und Europa transparent, sicher und souverän zu gestalten.""Dank der neuen Partnerschaft wird es den Unternehmen der Schwarz Gruppegelingen, ihre Führungsrolle im Bereich der digitalen Transformation mit denStärken von Google Cloud in den Bereichen Produktivität, Zusammenarbeit undSicherheit zu kombinieren, die unsere hochmoderne KI liefert", so Sundar Pichai,CEO von Google und Alphabet. "Gemeinsam eröffnen wir europäischen Organisationeneine neue Welt voller souveräner Möglichkeiten für Innovationen und den Aufbauauf unseren gemeinsamen Lösungen und beschleunigen so eine neue Ära derInnovation."Google Workspace in Kombination mit der Schwarz Digits Cloud STACKITDie geplante Partnerschaft wird sichere und souveräne Cloud-basierte Lösungenfür die Zusammenarbeit für regulierte Branchen in Deutschland und Europabereitstellen, darunter Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und denöffentlichen Sektor. Als Teil der Lösung wird STACKIT seinen Kunden dieMöglichkeit bieten, eine clientseitige Verschlüsselung ihrer GoogleWorkspace-Daten - einschließlich sensibler und vertraulicher Daten in