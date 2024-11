5G Private Network ermöglicht digitale Transformation von Yangjiang Nuclear Power und setzt neue Maßstäbe bei der Produktivität

Beijing (ots/PRNewswire) - Kernenergie ist eine saubere Energiequelle. Und China

ist in diesem Bereich auf der Überholspur. Im Jahr 2023 erreichte Chinas

Stromerzeugung aus Kernenergie 433,371 Mrd. kWh, was 4,86 % der gesamten

Energieerzeugung Chinas entspricht. Das Kernkraftwerk Yangjiang steuerte im Jahr

2023 ein Volumen von 53,188 Mrd. kWh bei, was 12,3 % der chinesischen

Atomstromerzeugung entspricht. Die robuste Entwicklung der Kernenergie

beschleunigt das Ziel unseres Landes, eine grüne und nachhaltige

Energieentwicklung zu erreichen.



Für Kernkraftwerke haben Sicherheit und Qualität oberste Priorität. Bei der

Entwicklung neuer Produktivitätsformen sieht sich Yangjiang Nuclear Power mit

drei Problemen konfrontiert: schwierige Zusammenarbeit in der Produktion,

schwierige Überholungsmanagement und -kontrolle sowie schwierige

Geräteüberwachung. Um diese Probleme anzugehen und die Kernanforderungen an

Sicherheit und Leistungsverbesserung zu erfüllen, ist Yangjiang Nuclear Power

entschlossen, eine digitale Transformation durchzuführen. Yangjiang Nuclear

Power, China Telecom und Huawei haben gemeinsam ein konvergentes 5G Private

Network aufgebaut, das Daten-, Sprach-, SMS-, Trunking- und

Schmalband-Kommunikationsfunktionen integriert.







unterbrechungsfrei verbunden. Es wird eine neue Netzarchitektur mit

dedizierten Basisstationen, Mehrfrequenznetzwerken und einem vollständigen

Satz von 5GC-Aktiv-Aktiv-Lösungen entwickelt. Die Satellitenkommunikation und

die bestehenden Kommunikationssysteme von Yangjiang Nuclear Power werden

ebenfalls integriert, um ein stets verbundenes Netzwerk für verschiedene

Zwecke zu bieten und die Sicherheit der Atomstromerzeugung zu gewährleisten.

2. Neue Technologien wie 5G-A-Ortung und RedCap werden eingesetzt, um die

hochpräzise Ortung von Personen sowie die Daten- und Videokommunikation bei

geringem Stromverbrauch zu unterstützen. Das Kommunikationsnetz passt sich an

komplexe Umgebungen an, wie z. B. Strahlungsbereiche, enge Räume und

Seegebiete des Kernkraftwerks. Branchenführende neue Geräte und Techniken

werden eingesetzt, um die Strahlungs-, Vibrations- und Windfestigkeit sowie

die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten zu prüfen und zu

verbessern. Diese helfen bei der Lösung von Datenkommunikationsproblemen in

Kernkraftumgebungen.



Das 5G-Netz umfasst sechs Stromaggregate, über 10.000 Mitarbeitende und über

10.000 Endgeräte. Seit seiner Einführung hat es die digitalen Fähigkeiten von

Yangjiang Nuclear Power erheblich verbessert, die Sicherheit erhöht und die

Leistung verbessert.

