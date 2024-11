Beijing (ots/PRNewswire) - Nanjing, eine alte und pulsierende Stadt, begrüßt die

Ära der niedrigfliegenden Drohnen mit einer neuen Einstellung.



Am Himmel von Nanjing sind immer mehr Drohnen zu sehen. Sie nehmen

unterschiedliche Aufgaben wahr: einerseits präzise Vermessungs- und

Kartierungsaufgaben zur Bereitstellung detaillierter Daten für die Stadtplanung

und das Bauwesen, andererseits spielen sie eine Schlüsselrolle bei der

Katastrophenhilfe, um wertvolle Zeit gewinnen, um Leben zu retten.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mit der raschen Entwicklung unbemannter Luftfahrzeuge (UAVs) haben diese sichschrittweise vom Unterhaltungselektronik-Artikel zu Betriebsmitteln für dieIndustrie gewandelt, und inzwischen gibt es auch bereits vernetzte Modelle.Vernetzte UAVs beseitigen das Problem der Informationssilos und der begrenztenBildübertragung und erweitern die Signale mit Hilfe von Netzwerksignalen, werdenzum "Auge des Himmels" und finden allmählich in allen Lebensbereichen Anwendung.Um die Sicherheit und Effizienz tief fliegender vernetzter UAVs zugewährleisten, hat Nanjing den Aufbau einer Tieffluginfrastruktur kontinuierlichvorangetrieben. Auf der Grundlage der unterschiedlichen Landformen von Nanjingwerden Standortlösungen entsprechend den örtlichen Gegebenheiten entwickelt, umden Bau von Basisstationen in verschiedenen Regionen und auf verschiedenenRouten entsprechend anzupassen und die Kontinuität der Luftraumsignale zugewährleisten. Gleichzeitig werden mehrere Experimente und Optimierungen zu denFrequenzen und Neigungen der Basisstationen für den UAV-Luftverkehr in Nanjingdurchgeführt. Schließlich ist die RSRP der Luftverkehrssignale in Nanjing größerals -95 und das SINR größer als 5, wodurch sichergestellt wird, dass dieNetzindikatoren in verschiedenen Gebieten und auf verschiedenen Routen denAnforderungen des Tiefflugs gerecht werden können.Mit "e-surfing nebula" hat China Telecom eine integrierte 5GUAV-Management-Cloud-Plattform auf der Grundlage von Cloud-Netzwerk-Ressourcenaufgebaut, die auf Cloud-Netzwerk-Edge und -Ende basieren. Die Plattform verfügtüber ein branchenführendes 5G-UAV-Flugkontrollsystem, das Probleme wieFernsteuerung, Live-Bild und Datenmanagement von UAVs im One-Stop-Modus lösenkann. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine professionelleCloud-Plattform für UAVs mit Flugsteuerung, Industrieanwendungen und KI-Dienstenaufzubauen. Sie ist mit allen Arten von UAVs und Sheltern kompatibel undverwaltet und steuert die in die Plattform integrierten UAVs auf einheitlicheWeise. Durch die Einrichtung der UAV-Anwendungsplattform können 5G-Drohnen eineintelligente Überwachung und Anwendungsverwaltung von Tiefflügen implementieren,