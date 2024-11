The Brattle Group begrüßt den ehemaligen CMA-Ökonomen Senthuran Rudran in ihrer europäischen Wettbewerbspraxis

LONDON, 14. November 2024 /PRNewswire/ – The Brattle Group freut sich, Senthuran Rudran in ihrem Londoner Büro als Senior Associate im Bereich Kartellrecht und Wettbewerb begrüßen zu dürfen. Als ehemaliger Assistant Director of Economics bei der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition and Markets Authority, CMA) bringt Herr Rudran umfangreiche Erfahrungen in der Kartellrechtsdurchsetzung und Fusionskontrolle in die Kanzlei ein.

Herr Rudran verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Leitung von Fusionsuntersuchungen der Phasen I und II sowie in der Unterstützung von Anwälten bei kartellrechtlichen Untersuchungen im Auftrag der CMA. Er hat u. a. in den Bereichen Pharmazie, Luftfahrt, Eisenbahn, Rundfunkmedien und Finanztechnologie beraten und mit britischen Regierungsbehörden, der Europäischen Kommission, der US Federal Trade Commission und anderen Regulierungsbehörden sowie internationalen Organisationen und Behörden zusammengearbeitet.