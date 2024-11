China Telecom Jiangxi und Huawei bauen gemeinsam 5G-Netz für Hochgeschwindigkeitszüge auf, um erstklassiges Benutzererlebnis zu bieten

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Beijing (ots/PRNewswire) - Vor kurzem haben die Regionalorganisation von ChinaTelecom für die Region Jiangxi (kurz China Telecom Jiangxi) und Huawei gemeinsamein F+T-Dual-Layer-Premium-Netzwerk für Hochgeschwindigkeitszüge aufgebaut.Innovative Lösungen wie 2,1 GHz 8T8R AAU und 3,5 GHz Wide-Angle MetaAAU wurdenmit den Funktionen High-Speed Railway Superior Experience und High-Speed RailwayDedicated Network Enhancement eingeführt. Nach der Bereitstellung der Lösungwird die Leistung der 5G-Netze erheblich verbessert, sodass die Nutzerinnen undNutzer in den Zügen reibungslose Unterhaltungsdienste wie Live-Streaming,HD-Videos und New Calling sowie praktische Bürodienste wie Remote-Anrufe undRemote-Office nutzen können.Chinas Hochgeschwindigkeitsstrecken haben inzwischen eine Länge von 40.000 kmerreicht. Laut dem 14. Fünfjahresplan soll die Gesamtlänge derHochgeschwindigkeitsbahn bis 2025 rund 50.000 km betragen. Das Szenario derHochgeschwindigkeitsbahn ist ein typisches High-Value-Szenario. Insbesonderesind sowohl der Verbreitungsgrad von 5G-Endgeräten als auch die DOU hoch. Ambeliebtesten sind kurze Videoanwendungen und Sprach-/Videoanrufe über WeChat.Darüber hinaus steht der Aufbau von 5G-Netzen auf Hochgeschwindigkeitsstreckenvor vier Herausforderungen. Erstens sind die Entfernungen zwischen den Stationender Hochgeschwindigkeitsbahnen groß. Zweitens ist der Durchdringungsverlust beiHochgeschwindigkeitsbahnen größer als bei Eisenbahnen mit normalerGeschwindigkeit. Drittens: Wenn sich ein Zug mit hoher Geschwindigkeit bewegt,nehmen die Doppler-Verschiebungen zu, und die Leistung verschlechtert sich.Viertens beträgt die Geschwindigkeit der Hochgeschwindigkeitszüge 300 km/h, undein Funkzellenwechsel erfolgt im Durchschnitt alle drei bis vier Sekunden.Infolgedessen ist die Verweildauer kurz und die Nutzererfahrung schlecht. DieFrage, wie die Premium-Abdeckung von Hochgeschwindigkeitsstrecken durchtechnologische Innovation erreicht werden kann, ist für China Telecom Jiangxiein wichtiges Thema bei der langfristigen Erforschung und Umsetzung.Der Yingtan-Abschnitt der Shanghai-Kunming-Eisenbahn in der Provinz Jiangxi hatdie innovative 2,1 GHz 8T8R AAU-Lösung eingesetzt. Als innovatives integriertesAAU verfügt das 2,1-GHz-AAU 8T8R über mehrere Antennen, integrierteHigh-Gain-Arrays, intelligente Beams sowie präzises und schnelles Scanning.Darüber hinaus teilt sich die 2,1-GHz-AAU die gleiche Antenne mit den1,8-GHz-Antennen des Live-Netzes, was Platz und Mietkosten spart. Der