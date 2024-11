Jiushi Public Transportation Group ist Vorreiter für intelligenten öffentlichen Nahverkehr in der Ära der mobilen KI

PEKING, 14. November 2024 /PRNewswire/ -- Um die Entwicklung eines intelligenten öffentlichen Nahverkehrs zu beschleunigen, hat sich die Jiushi Public Transportation Group mit China Telecom Shanghai zusammengetan, um ein Videonetzwerk mit RedCap-Kameras aufzubauen. Dieses Netzwerk ermöglicht Videostreaming und nutzt die rasche Integration von 5G-Advanced und dem Internet der Fahrzeuge (Internet of Vehicles, IoV), womit die Jiushi Public Transportation Group zum Vorreiter des intelligenten öffentlichen Nahverkehrs in der Ära der mobilen KI wird. Während der jüngsten PT EXPO 2024 in Peking berichtete Yang Fubin, Manager der Abteilung für Informationsmanagement der Jiushi Public Transportation Group, zusammen mit Lu Heng, einem hochrangigen Experten von China Telecom Shanghai, und Bao Bisai, Vice President, 5G & LTE FDD, Huawei, von der faszinierenden Geschichte hinter dem Erfolg der Jiushi Public Transportation Group im Bereich der intelligenten öffentlichen Verkehrsmittel.

Wie kann der öffentliche Nahverkehr neue Herausforderungen meistern und sich weiterentwickeln?