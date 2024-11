KBA bestätigt Mangel am Zentralverschluss der Räder bei Porsche-Modellen 982, 992 und G3

toller schrieb gestern 13:49

Für Porsche sehe ich USA Zölle etc auch nicht so schlimm, hatte unten mal geschrieben, die zahlen in USA sowieso sehr hohe Preise, auch nochmals auf Listenpreis drauf wenn die autos ein Renner sind. Umgekehrt natürlich bei Ladenhütern entsprechende Abschläge…;-)



Ja das Thema Übergangsjahr: ebenso wie Porsche hatte Mercedes in der Q2 Präsentation auch was von Modellwechsel/Anlauf-Effekten erzählt. Das nehme ich denen nur zum teil ab.



Was mich aber positiv stimmt ist, dass die Autos gekauft werden, wenn die Preise sich bewegen. Ich finde man sieht sehr viele EQE, EQC, EQS herumfahren, die sicher mit krassem Rabatt abgegeben wurden. Aber eben Käufer finden. Weil die Autos an sich gut sind. Nur das Pricetag ist heftig.



Aber heute geht auch Mercedes wieder runter.kein Halten….