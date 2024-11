Führende Persönlichkeiten des Luxussektors versammeln sich bei den Neiman Marcus Awards zu Ehren von Leonard A. Lauder

Der integrierte Luxuseinzelhändler feierte die außergewöhnliche Karriere der Beauty-Managerin zusammen mit Führungskräften aus der Branche, Revolutionize Luxury Experiences

NEW YORK, 14. November 2024 /PRNewswire/ -- Gestern Abend ehrte Neiman Marcus den legendären Leonard A. Lauder, Chairman Emeritus von The Estée Lauder Companies (ELC), mit dem Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion. Der Abend diente der Würdigung von Lauders Verdiensten um die Luxusindustrie und wurde von beispielhaften Führungskräften im Coco's at Colette besucht. Dieser Moment unterstrich die langjährige Beziehung zwischen dem Luxuseinzelhändler und dem weltweit führenden Kosmetikunternehmen. Die neu gestaltete Awards-Plattform nutzt die volle Stärke von Neiman's Merchandising- und Marketing-Magie, um unseren Kunden die besten Kundenerlebnisse zu bieten In Pursuit of the Extraordinary.