Inflation: Fed übergibt tickende Zeitbombe an Trump!

Die Inflation ist nach den wohl voreiligen Zinssenkungen durch die Fed wieder im Aufwärtstrend - und damit übergibt die Fed dem neuen Präsidenten Trump eine tickende Zeitbombe, die dieser dann mit seiner inflationäre Zollpolitik zum Explodieren bringen wird! Daher ist es wahrscheinlich, dass sich die Rally bei Gold nach dieser Korrektur fortsetzen wird - und derzeit ist Bitcoin in Relation zu Gold so teuer wie selten, die Krypto-Party dürfte weitgehend gelaufen sein, weil die USA Bitcoin nicht als startegische Reservewährung nutzen werden. Der Wiederanstieg der Inflation in den USA bringt dagegen die EZB in eine Zwickmühle: die Wirtschaft der Eurozoone wird durch die Trump-Zölle leiden, gleichzeitig aber sorgt die absehbare Abwertung des Euro zum Dollar für inflationären Druck..

