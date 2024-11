Veeva Pulse-Daten zeigen, dass die neue Wissenschaft mehr vernetztes Engagement fordert

Zwar erwarten HCPs von den Unternehmen tiefer gehende wissenschaftliche Informationen und mehr Engagement, aber ihre Zeit ist knapper denn je. Selbst bei Biopharmaunternehmen mit Zugang sind die persönlichen Treffen pro HCP seit dem letzten Jahr um 7 % zurückgegangen. Die Koordinierung von Vertriebs- und Marketingaktivitäten kann dazu beitragen, die begrenzten persönlichen Treffen auszugleichen, aber die Mehrheit (65 %) der HCP-Kontakte sind nicht synchronisiert, was die Akzeptanz der Behandlung verlangsamt.

„Ärzte haben nur wenig Zeit und brauchen keine sich wiederholenden Informationen. Der Transfer muss effizient sein, mit wissenschaftlich gesicherten Informationen über den richtigen Kanal. Jede Interaktion sollte in die nächste Kommunikation einfließen", so Dr. Vital Hevia, Urologe und Roboterchirurg an der ROC Clinic und den HM Hospitals.

Neue Daten von Veeva Pulse zeigen:

Heute sind 65 % der HCP-Kontakte nicht synchronisiert. Angesichts der abnehmenden Zeit und Aufmerksamkeit von HCPs können Vertrieb und Marketing ohne eine vernetzte Sichtweise keine effektiven HCP-Gespräche koordinieren. Synchronisierte persönliche und werbliche Kontaktpunkte verbessern die Ergebnisse: Innerhalb von 10 Tagen führt ein Vertretertreffen mit anschließender digitaler Werbung mit 30 % höherer Wahrscheinlichkeit zu einer Verschreibung, und bei medizinischen Fachkräften, die nach einem Vortragsprogramm mit digitaler Werbung konfrontiert werden, ist die Wahrscheinlichkeit einer Verschreibung um 25 % höher. HCPs, die nach einem Vertreterbesuch auch die Website einer Marke besuchen, verschreiben mit 60 % höherer Wahrscheinlichkeit.

„Bei den komplexen Arzneimitteln von heute stehen die Biopharmaunternehmen vor der neuen Herausforderung, HCPs wissenschaftliche Erkenntnisse zu vermitteln, während sie dafür nur wenig Zeit zur Verfügung haben. Ein koordiniertes Engagement-Modell, bei dem Vertrieb und Marketing im Gleichschritt arbeiten, liefert diese detaillierten Informationen effektiver", so Aaron Bean, Vice President von Veeva Commercial Business Consulting, Europa. „Mit vernetzten Werkzeugen und Daten können kommerzielle Organisationen sicherstellen, dass Ärzte gut informiert sind, um die Einführung von Behandlungen zu beschleunigen."