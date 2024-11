Vale und BHP freigesprochen

BENTO RODRIGUES (dpa-AFX) - Rund neun Jahre nach dem Dammbruch von Bento Rodrigues in Brasilien hat ein Bundesgericht die verantwortlichen Bergbauunternehmen freigesprochen. Der Freispruch sei mit dem "Fehlen ausreichender Beweise für die Feststellung der direkten und individuellen strafrechtlichen Verantwortung" jedes einzelnen Angeklagten in diesem Fall begründet, berichtete das Nachrichtenportal "G1" unter Berufung auf das Gericht. Die Bundesstaatsanwaltschaft hat demnach angekündigt, dass sie in Berufung gehen wird.

Am 5. November 2015 hatte eine Schlammlawine den Ort Bento Rodrigues nahe der Stadt Mariana zerstört, 19 Menschen starben. Der Dammbruch im Rückhaltebecken eines Eisenerzbergwerkes im Bundesstaat Minas Gerais hatte die Katastrophe verursacht. Rund 40 Millionen Kubikmeter giftige Abwässer waren infolge in den Rio Doce gelangt und verseuchten Hunderte Kilometer des Flusses.