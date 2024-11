Die ständige Aufgabe der SANY-Stiftung in der Philanthropie

Die Pan Shi-Grundschule in Hengyang ist einer der Standorte des Tinkering-Bildungsprojekts. Im Oktober organisierten die SANY Group, die SANY Foundation und Nippon Paint China gemeinsam eine Wohltätigkeitsveranstaltung in der Pan Shi-Grundschule mit dem Ziel, die ländliche Bildung zu unterstützen und interdisziplinäre Innovationen zu fördern, um die Lese- und Schreibfähigkeit von Kindern in ländlichen Gebieten kontinuierlich zu verbessern.

Das Projekt „Digging Tinkering Education" wurde von der SANY Foundation im Jahr 2022 ins Leben gerufen und bietet benachteiligten Gebieten integrative, qualitativ hochwertige Kurse im Bereich Technik. Diese Initiative ermutigt die Schülerinnen und Schüler, sich mit komplexen wissenschaftlichen Untersuchungen und technischen Aufgaben zu befassen, und fördert so die Kreativität, die Initiative und die wissenschaftliche Kompetenz von Kindern in ländlichen Gebieten.

In diesem Sommer arbeitete Tinkering Education mit dem Projekt „Color, Way of Love" von Nippon China zusammen, um die Lernumgebung der Banshi-Grundschule mit Wandmalereien zum Thema „Dreams of the Future". Diese Partnerschaft schuf eine lebendige, phantasievolle Atmosphäre, die die Kreativität der Schülerinnen und Schüler anregte.

An diesem Tag wurden auch interessante Aktivitäten angeboten, wie z. B. Malkurse zur Berufsfindung, die den Schülern der Banshi-Grundschule intensive Lernerfahrungen ermöglichten und gleichzeitig ihr kreatives Denken förderten und ihre Neugierde weckten. Das SANY-Team spendete einen ferngesteuerten Bagger und forderte die Kinder zu einem Wettstreit heraus, der ihren Wettbewerbsgeist weckte und ihr Interesse an technischen Maschinen förderte. Die Unterstützung der Bildung im ländlichen Raum und die Förderung einer dynamischen und kreativen nächsten Generation für die Nation erfordern die gemeinsamen Anstrengungen der Gesellschaft.

„In den letzten zehn Jahren hat die SANY Foundation zahlreiche wohltätige Organisationen finanziell unterstützt, wobei die einzelnen Investitionen zwischen 200.000 und 10 Millionen Yuan lagen und unter anderem die Bereiche Bildung, gefährdete Gruppen, psychische Gesundheit, neue Energien und soziale Innovation abdeckten", sagte Shen Danxi, Secretary-General of the SANY Foundation. „Wir engagieren uns für den Aufbau einer besseren Gesellschaft, indem wir den Geist der Großzügigkeit verkörpern und sicherstellen, dass jeder Akt der Freundlichkeit eine maximale Wirkung erzielt."

Die SANY Foundation, die von der SANY Group initiiert wurde, ist eine nicht-öffentliche Stiftung, die sich der Förderung wissenschaftlicher Philanthropie, der Unterstützung der Verwirklichung philanthropischer Werte und der Schaffung echter Veränderungen in der Welt widmet. Um dieses Ziel zu erreichen, wird SANY weiterhin Kooperationsmodelle für die ländliche Bildung erforschen und Möglichkeiten für eine sektorübergreifende Zusammenarbeit schaffen, um neue Ideen einzubringen und einen größeren Wert für die Förderung der ländlichen Bildung zu schaffen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2557653/The_SANY_Foundation_s_Enduring_Mission_Philanthropy.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

