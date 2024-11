Party vorerst vorbei - Walt Disney macht dennoch Spaß

dschigiwagi schrieb gestern 15:43

Ich habe schon vor längerer Zeit angefangen Tabakaktien einzusammeln als diese nicht so en vogue waren. Als diese dann sogar im Dezember letzten Jahres ordentlich gelitten haben, habe ich meine drei Positionen (von der Depotgröße her BAT, Altria und Imperial Brands) deutlich ausgebaut. Jetzt sind sie offensichtlich wieder eher in des Aktionärs Gunst und siehe da die Kurse sind ordentlich gestiegen - plus die super Dividende.



Ähnliches sehe ich momentan beim BÄH-Thema Alkohol. Ich habe Diageo und Pernod Ricard im Depot; ich bin dort jeweils ca. 7 Prozent im Minus. Aber geraucht und halt auch getrunken wird immer. Ob jetzt die Kurse in diesem oder im nächsten Jahr einen 30%-Hüpfer machen, weiß keiner. Aber die momentanen Kurse respektive Zahlen sind halt auch recht attraktiv (Kurse niedrig, KGVs okay und attraktive Dividende). Auf meiner erweiterten Watchlist ist übrigens noch Campari. Denn offensichtlich sind europäische Aktien momentan nicht so beliebt. Aber der Tätigkeitsbereicht dieser Firmen ist eben global.



Sollte der Herbst heiß werden, so habe ich noch ein bisserl Cash und kann entsprechend nachlegen. Bei Pfizer bin ich mittlerweile auch wieder ins Minus gerutscht, aber auch da sind viele Analysten eher optimistisch und die Dividende ist recht attraktiv (über 6%!!!). Der Kurs ist (ähnlich wie meine beiden "Alkoholiker") irgendwo in der Nähe eine 5-Jahres-Tiefs. Und wie schnell das gehen kann, sieht man bei Bristol-Myers-Squibb. Nicht beliebt, in Tranchen eingesammelt und plötzlich 28% im Plus.



Euch allen einen schönen Tag.