JPMORGAN stuft Volvo B auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo B nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen belassen. Der Nutzfahrzeughersteller wolle Marktanteile in Nordamerika hinzugewinnen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Konzernmarken Volvo und Mack sollten hierzu gleichermaßen beitragen./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2024 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2024 / 19:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 23,91EUR auf Lang & Schwarz (14. November 2024, 22:32 Uhr) gehandelt.