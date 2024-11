5G-A baut eine dedizierte Luftbrücke für das smarte Gesundheitswesen

Beijing (ots/PRNewswire) - Derzeit gibt es beim Transport von medizinischem

Material zwei Schmerzpunkte: langsame Reaktion auf dringenden medizinischen

Bedarf und unausgewogene Verteilung der medizinischen Ressourcen.



Laut Statistik benötigen jede Sekunde drei Menschen auf der Welt eine

Bluttransfusion. In China benötigen jedes Jahr mehr als 6 Millionen Patienten

Bluttransfusionen. Der traditionelle Bluttransport ist verkehrsbedingt und

dauert in der Regel sehr lange. Außerdem sind die medizinischen Ressourcen in

städtischen und ländlichen Gebieten ungleich verteilt, was es für Patienten aus

ländlichen Gebieten schwierig macht, sich in städtischen Krankenhäusern

behandeln zu lassen, insbesondere für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. So

mussten beispielsweise die Bewohner des Dorfes Hongtong in Hangzhou, Provinz

Zhejiang, mehrere Stunden damit verbringen, sich im zweiten Volkskrankenhaus des

Bezirks Yuhang medizinisch untersuchen zu lassen.







Network Technology Co. zusammengearbeitet, um Blut mit Drohnen zu

transportieren. Durch zahlreiche Tests, Überprüfungen und Testflüge haben sie

umfangreiche Erfahrungen gesammelt und erfolgreich einen Lufttransportkanal für

Blut eingerichtet. UAVs sind flexibel, schnell, autonom und unabhängig von den

Straßenverhältnissen, was ihre große Bedeutung im Bereich der medizinischen

Notfälle unterstreicht. Der Erfolg der drei Parteien markiert die erste reguläre

UAV-Route für die Lieferung von Notfallblut in China. Derzeit hat Hangzhou

mehrere Blutlieferwege eingerichtet und damit das weltweit erste regelmäßige

Blutabgabesystem auf Stadtebene geschaffen.



Um die flexiblen und effizienten Vorteile von UAVs mit medizinischen Diensten zu

kombinieren, hat China Telecom die weltweit erste

Super-Luft-Boden-Konvergenztechnologie vorgeschlagen.



1. Die integrierte smarte Luft-Boden-Strahlformungstechnologie wird zur

Unterstützung der integrierten Strahlkoordinierung und der

Boden-Luft-Abdeckung eingesetzt, um eine 3,5-GHz-Abdeckung in niedriger Höhe

in städtischen Gebieten zu erreichen.

2. Neue smarte Großwinkelantennen, die Stromverteilung unterstützen, werden

verwendet, um eine Abdeckung in geringer Höhe in Vorstädten zu realisieren,

die auf der breiten Abdeckung der Bandbreite von 2,1 GHz basiert.



Die weltweit erste Super-Luft-Boden-Konvergenztechnologie wurde auf dem MWC

Shanghai 2024 vorgestellt. Diese Technologie bildet ein effizientes privates

Boden-Luft-Netz, welches eine kontinuierliche Abdeckung in geringer Höhe

ermöglicht.



Zusätzlich bilden Sensoranwendungsdienste (AS), Sensorfunktionen (SF) und



