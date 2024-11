Halozyme bestätigt Vorschlag des Zusammenschlusses mit Evotec für 11,00 EUR pro Aktie im Rahmen eines Barangebots

San Diego (ots/PRNewswire) - Ein Zusammenschluss würde ein globales und

innovatives Dienstleistungsunternehmen schaffen - mit einem einzigartigen

Spektrum unterschiedlichster Technologien, einer vielfältigen Produktpipeline

und einem branchenführenden Team



Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ: HALO) ("Halozyme" oder das "Unternehmen")

bestätigt, dass es dem Vorstand und Aufsichtsrat der Evotec SE (NASDAQ: EVO)

("Evotec") ein bestimmten Bedingungen unterliegendes Angebot zur Übernahme von

Evotec für einen Barpreis in Höhe von 11,00 EUR pro Aktie unterbreitet hat. Dies

entspricht einem Eigenkapitalwert auf vollständig verwässerter Basis von 2,0

Mrd. EUR. Das Angebot entspricht einem Aufschlag von 109 % auf den

unbeeinflussten Aktienkurs von Evotec vom 15. Oktober 2024, dem Tag vor dem

ersten Erwerb von Evotec-Aktien durch Triton Partners, und einem Aufschlag von

77 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Evotec-Aktie in den drei

vorausgegangenen Monaten.







"Ein Zusammenschluss von Halozyme und Evotec würde das Umsatz- undEBITDA-Wachstum von Halozyme erheblich diversifizieren, steigern und langfristigsichern", sagte Helen Torley, Präsidentin und Vorstandsvorsitzende von Halozyme."Ich bin von dem Potenzial, die innovativen Technologien und Kompetenzen beiderUnternehmen zusammenzuführen, um so ein führendes Dienstleistungsunternehmen mitstarker Präsenz in den USA und Europa zu schaffen, überzeugt. Dieses Unternehmenwäre mit seiner Reichweite, einer vielfältigen Produktpipeline und einemumfassenden Angebot ein attraktiver strategischer Partner für dieBiopharma-Branche. Damit ergibt sich die außergewöhnliche Chance, dieArzneimittelforschung und Entwicklung neuer Medikamente zu beschleunigen und dieBehandlungsergebnisse für Patienten nachhaltig zu verbessern."Nach Ansicht von Halozyme würde ein Zusammenschluss ein globales, innovativesDienstleistungsunternehmen schaffen, dass sich durch Folgendes auszeichnet:- Innovationsgetriebene Plattform: Die Wirkstoff-Forschungsplattform von Evotecwürde bei Halozyme zum Kompetenzzentrum (Centre of Excellence) für das gesamteWirkstoff-Forschungsgeschäft ausgebaut werden.- Erweiterte biologische Plattformen: Just - Evotec Biologics, eine schnellwachsende und marktführende Produktionsplattform zur kostengünstigen globalenVersorgung mit Biologika-Produkten, würde Halozymes ENHANZE®-Technologie, eineführende subkutane Arzneimittelverabreichungstechnologie, ideal ergänzen unddie effiziente Bereitstellung großvolumiger Biologika ermöglichen.- Beschleunigtes Wachstum: Die starke Liquidität von Halozyme würdekontinuierliche Investitionen in Evotecs Frühphase-Entwicklungen und neue