FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Kritik an Trumps Nominierungen:

"Die einzige Qualifikation des bisherigen Abgeordneten Matt Gaetz für das Amt des Justizministers der USA ist sein unbedingter Wille, Trump zu rächen. Gaetz stand selbst im Visier der Staatsanwälte und wähnt sich von denselben "Hexenjägern" verfolgt. Damit provoziert Trump nicht nur seine Gegner, sondern er fordert seine eigene Partei heraus. Den "tiefen Staat" wittert Trump auch in Streitkräften und Geheimdiensten. Man wird sehen, ob Pete Hegseth, einst Hauptmann der Nationalgarde, auf die gigantische Behörde namens Pentagon als Minister anders blicken wird, als er das als Fox-News-Moderator tat. Vielleicht ist das größte Problem des US-Militärs doch nicht der angebliche Wokeismus, also alles von Frauen in Spezialeinheiten bis zur Verfolgung von Kriegsverbrechen in den eigenen Reihen?"/yyzz/DP/ngu