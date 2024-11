AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Donald Trumps Personalentscheidungen:

"Der Mann steht im Verdacht, eine Minderjährige für Sex bezahlt zu haben. Er soll illegale Drogen besessen haben. Er umgibt sich mit Holocaust-Leugnern, Neo-Nazis und Kriegsverbrechern. Er verteidigt den Sturm auf das Kapitol und will die Auszeichnung von Polizisten verhindern, die im Januar 2021 beim Kampf gegen die Putschisten verletzt wurden. Nun soll Matt Gaetz Justizminister in der neuen Trump-Regierung werden.

Es ist dies ein Tiefpunkt der bisherigen Personalentscheidungen Trumps und gleichzeitig seine ultimative Rache an der Justiz, die es gewagt hat, ihn anzuklagen und in bislang zwei Fällen zu verurteilen. Mit der Nominierung einer der zwielichtigsten und polarisierendsten Figuren des Kongresses ausgerechnet als Generalstaatsanwalt und Justizminister erklärt Trump offiziell dem Rechtsstaat den Krieg. Er will das System zerstören, und Gaetz ist sein Rammbock."/yyzz/DP/ngu