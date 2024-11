OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Aufarbeitung Terroranschlag von Solingen:

"Den Blick nach vorn richtet NRW mit dem Sicherheitspaket, dessen Volumen für 2025 noch einmal um 52 Millionen auf insgesamt 93,1 Millionen Euro erhöht wird. (.) Es sind Maßnahmen, die hoffentlich dazu beitragen, dass sich Terrortaten wie die von Solingen nicht wiederholen. (.) Den Blick zurück wirft der Landtag mit der Einrichtung eines Untersuchungsausschusses. (.) Zentrales Anliegen sollte sein, die Versäumnisse ans Licht zu bringen und daraus Lehren zu ziehen. Gewonnene Erkenntnisse müssen in das umfangreiche Sicherheitspaket einfließen, das auf mehrere Jahre angelegt ist. Der Blick zurück kann so den Blick dafür weiten, was in Zukunft noch notwendig ist."/yyzz/DP/he