KMK-Präsidentin zuversichtlich für neuen Digitalpakt

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Trotz des Bruchs der Ampelregierung ist die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) optimistisch, dass sich Bund und Länder bei der Finanzierung der Digitalisierung in Schulen noch einigen. "Die Rahmenbedingungen sind durch die aktuelle politische Lage nicht einfacher geworden", sagte die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. "Ich bin zuversichtlich, dass wir einen gemeinsamen Weg finden können."

Sie stützt sich dabei auf ein Treffen mit dem neuen Bundesbildungsminister Cem Özdemir (Grüne) diese Woche auf der Statuskonferenz DigitalPakt in Berlin. Der Minister habe dort "das bisher in den Ländern Geleistete im Bereich der digitalen Bildung gewürdigt", sagte sie. "Diese konstruktive Haltung war ein wichtiges Signal an die Länder und ein guter Auftakt für weitere anstehende Gespräche und Verhandlungen über einen Digitalpakt 2.0."