Kursverluste nach Erholung

DEUTSCHLAND: - KURSVERLUSTE - Nach einer bislang volatilen Woche wird der Dax am Freitag wohl etwas schwächer in den Handel gehen. Zwei Stunden vor der Eröffnung auf Xetra taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit minus 0,41 Prozent auf 19.184 Punkten. Letztlich hat der Dax im Wochenverlauf noch keine klare Richtung gefunden, Gewinntage wechselten sich mit Verlusttagen ab. Gemessen an der vorbörslichen Indikation notiert der Dax auf Wochensicht knapp im Minus. Am US-Aktienmarkt scheint die Luft nach der durch den Wahlsieg von Donald Trump ausgelösten Rally erst einmal raus zu sein. "Wir sehen hier aktuell ein Durchatmen und erste Gewinnmitnahmen", schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners.

USA: - ETWAS SCHWÄCHER - An den US-Börsen scheint die Luft erst einmal raus zu sein. Nach Stagnation zur Wochenmitte überwogen am Donnerstag sowohl an der Wall Street als auch an der Technologiebörse Nasdaq leichte Verluste. Stärker als erwartet gestiegene Erzeugerpreise im Oktober trübten die Stimmung etwas ein. Dazu passten Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell, wonach es die Fed in Sachen Zinssenkungen nicht eilig hat. Der Dow Jones Industrial verlor 0,47 auf 43.750,86 Punkte. Nach dem Sieg Donald Trumps bei den US-Präsidentschaftswahlen war der Dow um mehr als 6 Prozent gestiegen und hatte einen Rekord nach dem anderen erreicht.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nach der jüngsten Schwäche überwiegend zugelegt. Die Gewinne hielten sich aber insgesamt in Grenzen. Nach wie vor prägt die Unsicherheit über die künftige US-Handelspolitik unter dem designierten Präsidenten Donald Trump das Geschehen. Der Hang Seng in Hongkong legte zuletzt um 0,5 Prozent zu, während der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten im späten Handel um 0,2 Prozent nachgab. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann zuletzt 0,7 Prozent.

^

DAX 19263,70 1,37%

XDAX 19218,17 1,22%

EuroSTOXX 50 4833,53 1,97%

Stoxx50 4310,42 1,28%



DJIA 43750,86 -0,47%

S&P 500 5949,17 -0,60%

NASDAQ 100 20896,67 -0,66%°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 132,10 -0,02%°

DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0541 0,20%

USD/Yen 156,43 0,08%

Euro/Yen 164,90 0,28%°



ROHÖL:



^

Brent 71,82 -0,74 USD WTI 68,00 -0,70 USD°

/jha/