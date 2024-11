DAX weiter kopflos unterwegs

Trotz des Kursanstiegs vom Donnerstag auf rund 19.250 Punkte, bleibt der DAX weiterhin anfällig für die über seinem Kopf schwebende SKS-Formation und damit ein mögliches Verkaufssignal. Dieses kann jedoch erst bei einem Tagesschlusskurs unterhalb von 18.900 Punkten abgeleitet werden und würde in der Folge Korrekturpotenzial auf 18.633 und darunter den EMA 200 bei derzeit 18.284 Punkten auslösen, was auch dem Ziel der SKS-Formation entspricht. Auf der Oberseite müsste mindestens ein Sprung über 19.600 Punkte gelingen, damit mittelfristig noch einmal die Niveaus um 19.800 und darüber rund 20.000 Punkten in den Fokus der Händler rücken. Die Handelsspanne der letzten Wochen ist indes als neutral zu betrachten.

Aktuelle Lage