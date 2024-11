Zweite Welle ausgebildet

Besonders interessant auf Stundenebene gestaltet sich der gestrige Anstieg an 25,61 US-Dollar im Tagesverlauf, der exakt an das 61,8 % Fibonacci-Retracement der ersten Abwärtsbewegung und damit letzten Trendwendemöglichkeit zur Unterseite heranreichte. Kommt es demnach am Freitag zu Abschlägen unter 24,90 US-Dollar, würde dies Hinweise auf einen Rücklauf auf 23,34 US-Dollar und damit die Supportzone aus Ende Oktober liefern. Genau dort sollte Intel idealerweise einen Boden ausbilden und mittelfristig die Hürde um 30,35 US-Dollar attackieren. Mit einem kurzen Zwischenstopp ist allerdings um den EMA 200 bei aktuell 28,65 US-Dollar (fallend) zu rechnen. Wird dagegen der Bereich von 21,65 US-Dollar bärisch gekreuzt, ließe dies Rückschlüsse auf einen weiteren Ausverkauf sogar auf die Jahrestiefs von 18,84 US-Dollar bei Intel zu.

