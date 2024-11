ZenaTech meldet eine Umsatzsteigerung von 15 % für das dritte Quartal zum 30. September 2024 und informiert über wichtige Entwicklungen im Unternehmen

(Toronto, Ontario, 14. November 2024) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf Drohnenlösungen auf Basis von KI (künstliche Intelligenz) und SaaS-(Software-as-a-Service)-Lösungen für Unternehmen spezialisiert ist, gibt die Finanzergebnisse für das dritte Quartal, das am 30. September 2024 endete, bekannt und informiert über wichtige Entwicklungen während des Quartals. Der Umsatz stieg in den neun Monaten bis zum 30. September 2024 um 166.886 $ gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr 2023, was einem Plus von 15 % entspricht. Zu den weiteren Höhepunkten des Quartals, des ersten seit Notierung des Unternehmens an der Nasdaq, gehören:

- ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, hat die Zulassung der US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) für die kommerzielle Nutzung mit Sichtverbindung erhalten, einschließlich der Prüfung und Bewertung des Produkts ZenaDrone 1000 für den Einsatz in der Landvermessung, Inspektion, Überwachung und Tracking-Anwendungen gemäß den FAA-Spezifikationen. In der Wüste von Arizona wurden mit der Drohne Live-Flugtests durchgeführt, und das Unternehmen baut derzeit seine Niederlassung in Phoenix und Geschäftstätigkeiten in diesem Bundesstaat aus.

- Das Produkt IQ Nano, eine kleine 10 mal 10 Zoll große autonome KI-Drohne, wurde auf den Markt gebracht. Sie ist für den Einsatz in Innenräumen - u. a. in Lager- und Logistikeinrichtungen - konzipiert und soll Kosteneinsparungen und eine Produktivitätssteigerung ermöglichen, während sie in Innenräumen Inspektionen, Überwachungsanwendungen und Bestandsmanagement durchführt.

- Das Unternehmen gab bekannt, dass ein multinationaler Autoteilehersteller als erster zahlender Kunde die IQ Nano-Lösung für die autonome Bestandsverwaltung derzeit in einem seiner US-Lagerhäuser testet. Die Drohne liest Strichcodes und sammelt Bestandsinformationen, die in die internen ERP-Softwareplattformen des Unternehmens eingegeben werden.

- ZenaTech hat im dritten Quartal die Übernahme von insgesamt vier Softwareunternehmen von zwei seiner Partnerunternehmen bekannt gegeben (vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden), wodurch seine Drohnenlösungen durch wiederkehrende Umsätze und wichtige Funktionen ergänzt werden. Diese sind: Jadian, ein Unternehmen, das Compliance-, Genehmigungs- und Inspektionssoftware für Regierungs-, Gesundheits- und Einzelhandelsorganisationen anbietet; DeskFlex, ein Anbieter von Software für die Raumbuchung und die Optimierung von Büroräumlichkeiten auf KI-Basis; Interactive Systems, eine Lagerverwaltungssoftwareplattform, die Bestandsmanagement, E-Commerce, Auftragsbearbeitung sowie tragbare Geräte und andere Schnittstellenverbindungen umfasst; und InterlinkONE, ein Anbieter von Lagerverwaltungslösungen zur Verwaltung mehrerer Lager, Softwareplattformen und Softwareintegrationen.

- Das Unternehmen erwarb von einem Partnerunternehmen ein United States Design Patent (vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden), das sich auf das Drohnendesign der zweiten Generation bezieht, das für das Produkt ZenaDrone 1000 verwendet wird und welches die Flugzeiten verbessern und die Nutzlastkapazität erhöhen soll.

- Der CEO und der CTO von ZenaTech nahmen an einer Handelsmission nach Taiwan teil und gaben bekannt, dass das Unternehmen eine Produktionsstätte für Sensoren und Komponenten sowie das erste asiatische Büro in Taipeh (Taiwan) einrichten wird, welche Teile für die Verwendung in ZenaDrone-Produkten liefern sollen. Das neue Unternehmen - Spider Vision Sensors Ltd. - wird sicherstellen, dass die Produkte von ZenaDrone mit dem U.S. National Defense Authorization Act (NDAA) konform sind, um den Status eines zugelassenen Lieferanten für den Verkauf an das US-Militär zu erhalten.

- Die Stammaktien des Unternehmens wurden unter dem Symbol „49Q“ zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) zugelassen. Ziel der Notierung ist es, die Liquidität zu erhöhen und eine Investorenbasis in Europa aufzubauen, nachdem das Unternehmen in Europa bereits über einen Kundenstamm sowie Betriebe und Niederlassungen verfügt.

„In unserem ersten Quartal als börsennotiertes Unternehmen waren wir darauf bedacht, den Grundstein für Wachstum zu legen. Wir konnten an vielen Fronten Fortschritte machen, unter anderem auch bei unseren Produkten. So haben wir einerseits die autonome KI-Drohne IQ Nano auf den Markt gebracht und unseren ersten bezahlten Bestandsmanagementtest mit einem bedeutenden multinationalen Kunden in die Wege geleitet. Durch die vier Übernahmen in diesem Quartal konnten wir unsere Bilanz mit beträchtlichen wiederkehrenden Umsätzen stärken und Funktionen zur Verbesserung unserer Drohnenlösungen gewinnen. Auf behördlicher Seite konnten wir ebenfalls einen Erfolg verbuchen und haben unseren Flugbetrieb und die entsprechenden Tests gestartet, was zum Ausbau unserer Aktivitäten und der Produktion in Arizona führen soll. Die Einrichtung einer Niederlassung für die Herstellung von Komponenten und Sensoren in Taiwan wird eine kostengünstige und konforme Versorgung für unsere Drohnen sicherstellen und es uns ermöglichen, uns als ein vom US-Militär zugelassener Lieferant zu qualifizieren“, so CEO Shaun Passley, Ph.D.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem am 14. November 2024 eingereichten Formular 6-K des Unternehmens, das auf der SEC-Webseite abgerufen werden kann.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-Drohnenlösungen und SaaS-Unternehmenslösungen für betriebsrelevante Geschäftsanwendungen spezialisiert ist. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um eine Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Außendienst für Kunden zu erreichen. Mit über 100 Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie anwenden, und Drohnen, die in diesen Bereichen sowie in der Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über sechs Niederlassungen in Nordamerika, Europa und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie über ein wachsendes globales Partnernetzwerk.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Unternehmensdrohnenlösungen, die unter anderem von Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung sowie anderen Software- und Hardware-Innovationen Gebrauch machen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking- und Prozessautomatisierungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 bei Erntemanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Feldfrachtanwendungen im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung im Lager- und Logistiksektor verwendet.

Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie „kann“, „wird“, „sollte“, „erwarten“, „planen“, „antizipieren“, „anstreben“, „ist/sind wahrscheinlich“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortsetzen“ oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und Analysen, die vom Management von ZenaTech angesichts seiner Erfahrung und seines Verständnisses historischer Trends und aktueller Bedingungen sowie anderer Faktoren, die das Management für angemessen hält, getroffen wurden und die Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Obwohl das Management von ZenaTech der Ansicht ist, dass die diesen Aussagen zugrunde liegenden Annahmen vernünftig sind, können sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den dargestellten zukunftsgerichteten Informationen abweichen. In Anbetracht dieser Risiken und Ungewissheiten, die den getroffenen Annahmen zugrunde liegen, sollten sich potenzielle Käufer von ZenaTechs Wertpapieren nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

ZenaTech ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, die nach dem Datum der Aussage eingetreten sind, oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Management nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusehen und die Auswirkungen jedes dieser Faktoren auf das Geschäft von ZenaTech oder das Ausmaß, in dem ein einzelner Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in einer zukunftsgerichteten Aussage enthaltenen abweichen, im Voraus zu beurteilen. Potenzielle Investoren sollten dieses Dokument in dem Bewusstsein lesen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse von ZenaTech wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen können.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

