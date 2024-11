Solidion Technology kündigt strategische Bitcoin-Zuweisung für Corporate Treasury an

Dallas (ots/PRNewswire) - Solidion Technology, Inc. (NASDAQ: STI), ein Anbieter

von fortschrittlichen Batteriematerialien, hat heute einen wichtigen Schritt in

seiner Unternehmensstrategie bekannt gegeben, indem er einen erheblichen Teil

seiner überschüssigen Barreserven in Bitcoin investiert hat. Dieser Schritt und

das breitere Pro-Bitcoin-Umfeld, das durch die jüngste Wahl einer

kryptofreundlichen Regierung beeinflusst wurde, festigt den langfristigen

Glauben des Unternehmens an die Rolle des Bitcoins als Wertanlage und

strategisches Asset. Das Kerngeschäft von Solidion besteht weiterhin in der

Entwicklung und Vermarktung von Siliziumanodenmaterialien mit hoher Kapazität,

darunter silanfreie und graphenverstärkte Versionen für Autohersteller und

andere Energiespeicheranwendungen, sowie in der Nutzung anderer

fortschrittlicher Batterietechnologien in unserem unübertroffenen

Patentportfolio von über 550 Patenten.



Schlüsselaspekte der Bitcoin-Zuweisungsstrategie







60 % der überschüssigen Barmittel aus dem operativen Geschäft für den Kauf von

Bitcoin einsetzen.

- Umrechnung von Zinserträgen in Bitcoin: Solidion wird Zinserträge auf

Geldmarktkonten in Bitcoin umwandeln.

- Zusage zukünftiger Kapitalerhöhungen zum Erwerb weiterer Bitcoin: Solidion

wird einen bestimmten Prozentsatz der Mittel für Bitcoin-Akquisitionen

bereitstellen, die langfristig gehalten werden sollen.



Die Zuweisung spiegelt das starke Engagement wider, den Unternehmenswert zu

steigern, indem das Potenzial von Bitcoin als Inflationsschutz und als

wertvoller Bestandteil eines diversifizierten Finanzwesens genutzt wird.



Nutzung der aktuellen Bitcoin-Dynamik



Die jüngsten Wahlergebnisse haben Bitcoin große Aufmerksamkeit beschert, da die

neue Regierung für ihre Bitcoin-freundliche Haltung und die Unterstützung einer

strategischen Bitcoin-Reserve bekannt ist. Das Potenzial für günstige

regulatorische Rahmenbedingungen und eine verstärkte institutionelle Akzeptanz,

das durch die jüngste Welle von Bitcoin-ETFs deutlich wurde, unterstreicht das

Wertversprechen von Bitcoin und macht es zu einem idealen Vermögenswert für

Unternehmenskassen, die nach inflationssicheren Wertanlagen suchen.



Bitcoin als strategische Finanzanlage



Bitcoin wird oft als "digitales Gold" bezeichnet und ist in den letzten zehn

Jahren exponentiell gewachsen. Es hat sich durch die Dynamik des Potenzgesetzes

zu einem weltweit anerkannten Wertaufbewahrungsmittel und Inflationsschutz Seite 2 ► Seite 1 von 2



Seite 2 ► Seite 1 von 2