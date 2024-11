Warren Buffetts neueste Wetten bergen jede Menge Sprengstoff!

Bereits seit mehreren Quartalen ist Starinvestor Warren Buffett auf Verkaufstour. Noch nie war der Cash-Bestand seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway gemessen an ihrem Börsenwert so hoch wie jetzt. Im Mittelpunkt seiner Gewinnmitnahmen standen die Anteile der Bank of America sowie von Apple .

Tipp aus der Redaktion: Der Wahlsieg von Donald Trump hat die Weichen für eine Jahresendrallye gestellt. Wer jetzt auf die richtigen Werte setzt, kann in den kommenden drei Monaten so richtig abräumen. Welche fünf besonders aussichtsreich sind, erfahren Sie in unserem kostenlosen Spezialreport!

Diese Sorgen entkräftet Warren Buffett auf den ersten Blick mit zwei neuen Positionen, die aus Dokumenten hervorgehen, die an die Börsenaufsichtsbehörde SEC übermittelt wurden (13F Filings) zumindest teilweise. Jedenfalls dürfte die für seine Verhältnisse durchaus unkonventionelle Auswahl vor dem Wochenende für jede Menge Gesprächsstoff sorgen.

Die erste der beiden neuen Positionen ist der Franchisebetreiber Domino's Pizza. Das Unternehmen betreibt auf zahlreichen Märkten, darunter auch der DACH-Region, gleichnamige Pizzarestaurants mit einem hohen Marktanteil im Liefersegment.

Insgesamt hat Buffett im zurückliegenden Quartal 1,28 Millionen Anteile erworben, die am Donnerstagabend einen Marktwert von knapp 560 Millionen US-Dollar hatten. Damit gehört die Position zu einer der kleineren seines Portfolios, was darauf hindeutet, dass sie auch auf das Konto des designierten Nachfolgers Greg Abel gehen könnte.

In der US-Nachbörse reagierte die Aktie mit starken Kursgewinnen. Nach dem Bekanntwerden des Einstiegs von Berkshire Hathaway legte Domino's Pizza rund 8 Prozent zu. Mit Blick auf die Bewertung drängt sich ein Einstieg in die Aktie aber nicht unbedingt auf: Für das laufende Geschäftsjahr legen Anleger das 26-fache der erwarteten Gewinne auf den Tisch.

Zwar verzeichnete das Unternehmen in den vergangenen Jahren ein konstantes Umsatz- und Gewinnwachstum, das Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis ist mit 2,5 aber ebenfalls nicht billig, denn als günstig gilt ein Wert von 1 oder darunter.

Der zweite Neueinsteiger ist die Pool Corporation. Der Name des Unternehmens ist Programm, denn Pool hat sich auf den Verkauf und die Installation von privaten Swimmingpools sowie deren Ausrüstung spezialisiert. Die Aktie verzeichnete vor dem Bärenmarkt 2022/23 ein anhaltend starkes Kurswachstum, tritt seither aber auf der Stelle, da die hohen Zinsen die Bereitschaft von Verbraucherinnen und Verbraucher für teure Ausgaben reduziert haben.

Bei Pool hat Berkshire Hathaway mit 404.000 Stücken zugeschlagen, die zum Börsenschluss am Donnerstagabend rund 144 Millionen US-Dollar wert waren – auch das also eine eher kleinere Position.

Ähnlich bei Domino's Pizza drängt sich auch hier der Verdacht auf, dass es sich um eine Position seines Nachfolgers handeln könnte, denn sowohl bei der Bewertung als auch beim für Warren Buffett so hoch geschätzten Cashflow überzeugt Pool nur bedingt. Während Anleger zum aktuellen Kurs das 27-fache des im kommenden Jahr erwarteten Cashflows auf den Tisch legen müssen, liegt das Vielfache für die Gewinne bei 32.

Gewinnmitnahmen bei drei weiteren Werten

Finanziert werden die beiden neuen Positionen vor allem aus den Verkäufen anderer Beteiligungen. Dazu gehören neben der Bank of America und Apple auch der Inneneinrichter Floor & Decor – diese Position hat Warren Buffett vollständig aufgelöst. Daneben gab es Teilverkäufe bei Charter Communications sowie Nu Holdings, das erst am Mittwochabend seine Quartalszahlen präsentiert hatte.

Fazit: Die beiden Neuen bergen Sprengstoff!

Berkshire Hathaway hat mit Domino's Pizza und Pool zwei neue Positionen in sein Portfolio aufgenommen. Nach dem Einstieg beim Kosmetikspezialisten Ulta Beauty im vergangenen Quartal scheinen spezialisierte Einzelhändler daher aktuell im Fokus von Warren Buffett und seinen Mitstreitern zu stehen.

Sowohl bei Domino's als auch bei Pool fällt auf, dass sie aus einer Value-Perspektive nicht wirklich attraktiv bewertet sind, weswegen die treibende Kraft hinter den Neuaufnahmen Buffetts Nachfolger Greg Abel sein könnte.

Beide Unternehmen gelten außerdem als typische Rezessionswetten – Pool, da das Unternehmen mit Home-Swimming-Pools eine Kundengruppe bedient, die von wirtschaftlichen Verwerfungen in aller Regel nicht betroffen ist, und Domino's Pizza, da Verbraucher in wirtschaftlichen Abschwungphasen zum sogenannten Down-Trading neigen – also dem Tausch eines Produkts oder einer Dienstleistung gegen etwas günstigeres. Der teure Restaurantbesuch wird so durch die gemütliche Pizza zuhause ersetzt. Wirklich entkräften werden die beiden neuen Positionen die Sorgen darüber, dass Buffett mit einer Rezession rechnet, daher nicht.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion