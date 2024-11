Germany Trade & Invest / Senegal vor Parlamentswahlen

Senegal vor Parlamentswahlen

Berlin, Dakar (ots) - Am 17. November 2024 wählt Senegal ein neues Parlament. Erwartet wird ein klarer Sieg der Partei PASTEF, die von Präsident Bassirou Diomaye Faye geführt wird. Dieser war im März 2024 in einer für viele Beobachter überraschend fairen Wahl als politischer Newcomer mit überwältigender Mehrheit zum Präsidenten gewählt worden. Dem Urnengang waren eine schwere politische Krise und soziale Unruhen vorangegangen. Den demokratischen Machtwechsel haben die Bevölkerung in Senegal und ausländische Beobachter mit großer Erleichterung aufgenommen.



"Nun strebt Faye mit den vorgezogenen Parlamentswahlen eine stabile Mehrheit für seine Partei an. Auf der Tagesordnung stehen eine Neuausrichtung der Wirtschaft, eine Reform der Justiz und die Bekämpfung der Korruption", erklärt Fausi Najjar, Afrika-Experte von Germany Trade & Invest in Berlin.