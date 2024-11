Kurs nähert sich dem 14-Jahrestief!

Die Wiederwahl von Donald Trump als US-Präsident könnte sich stark negativ auf die Gewinne von Volkswagen auswirken. Es besteht eine beträchtliche Wahrscheinlichkeit, dass in den Vereinigten Staaten in Zukunft zusätzliche Zollgebühren eingeführt werden. Wiederholt hat Trump damit gedroht, zusätzliche Abgaben auf Fahrzeuge aus deutschen Produktionsanlagen zu erheben, und sogar angedeutet, dass Fahrzeuge aus Mexiko mit einer zusätzlichen Steuer von bis zu 200 Prozent belegt werden könnten. Volkswagen, der dominierende Automobilhersteller Europas, steckt in einer der gravierendsten finanziellen und organisatorischen Krisen. Der Nettogewinn ist um 64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken, und die Marge beträgt lediglich 3,6 Prozent. In Wolfsburg gibt es zahlreiche ausgedehnte Baustellen. Zusätzlich zu Absatzschwierigkeiten in China und den USA sowie bei den Luxusmarken Audi und Porsche belasten auch die Restrukturierungsmaßnahmen die Finanzen.

Notierte die Volkswagen-Aktie Anfang Juni 2021 noch bei 241,40 Euro, ist sie mittlerweile auf rund 83,00 Euro gesunken, was einem Verlust von 66 Prozent entspricht. Gleichzeitig gab es, beginnend mit dem 31.10.2023, leichte Hoffnung. Die Aktie zeigte wieder Stärke und entwickelte sich bei 87,84 Euro wieder nachhaltig nach oben. Dabei bildete sie im Zeitraum Anfang März 2024 bis Anfang April 2024 am Level von 127,65 Euro ein Doppeltop aus. Anschließend hat sich eine Abwärtssequenz gebildet, die aktuell als intakt erscheint. Das Volkswagenmanagement hat zwar Gegenmaßnahmen ergriffen, die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass der Aktienkurs zuerst weiter sinkt, bevor es wieder besser wird. Auf den ersten Blick könnte bis Ende Dezember 2024 die Unterstützung bei 79,38 Euro noch getestet werden. Durchbricht der Kurs diese Unterstützung, entspräche dies der Markierung eines 14-Jahres-Tiefs. Geht man davon aus, dass die Marktführerschaft in China so leicht nicht wieder zurückgewonnen werden kann und die Margen in Nordamerika schrumpfen, wird Volkswagens Anpassung an die neuen Gegebenheiten in den nächsten Quartalen noch sehr viel Mittel binden und auf dem Kurs lasten.